E' morto Dino Peruzzi, fondò la pasticceria di via Pistoiese poi portata avanti dai figli

Aveva 94 anni e fino a poco tempo fa continuava ad affiancare i figli Massimo e Piero Paolo nel laboratorio che aveva aperto nel 1960

Una vita in pasticceria dando vita a quella che oggi è una realtà di eccellenza del settore. Dino Peruzzi è mancato serenamente ieri sera, 30 gennaio, coi suoi 94 anni molto ben portati e che non gli hanno impedito, fino a poco tempo fa, di affiancare i figli Massimo e Piero Paolo nel laboratorio da lui creato nel 1960 in un fondo di via Pistoiese di proprietà della moglie Brunella, che dall’anno seguente, con l’apertura della pasticceria, lo seguirà lavorando insieme al lui per molti anni.

Poi l’entrata in scena dei figli, Massimo e Piero Paolo, che forti dei consigli del padre Dino e della loro personale creatività, hanno saputo portare la pasticceria Peruzzi tra le eccellenze italiane del settore.

Da sempre associato a Confartigianato Imprese Prato, Dino venne festeggiato dall’associazione in occasione dei suoi 90 anni con una targa, che gli venne consegnata dal presidente Luca Giusti.

Dino Peruzzi rimarrà un nome caro a Confartigianato, che oggi rivolge le più sincere condoglianze alla moglie Brunella e ai figli Massimo e Piero Paolo.