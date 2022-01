11.01.2022 h 08:17 commenti

È morto David Sassoli, il suo legame speciale con Prato mai interrotto

La madre e la nonna del giornalista e politico erano di Prato ed è qui che da bambino David ha trascorso tante estati

Anche Prato piange David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, morto stanotte a 65 anni, a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario per la quale era ricoverato dallo scorso 26 dicembre scorso nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. La triste notizia ha subito toccato il cuore dei pratesi. Parte delle origini del giornalista e politico, infatti, appartengono a Prato. La madre, Rosanna Ghelardi, era originaria di Galciana e viveva in via Matteo degli Organi. Dopo le nozze con il fiorentino Mimmo Sassoli, si trasferì prima a Firenze dove nacque David, e poi a Roma per seguire la carriera del marito, giornalista come il figlio. Sua madre però, Eunice Nesti, rimase in città, in via Machiavelli ed è qui che il piccolo David ha trascorso molte estati. Ancora oggi vivono a Prato tanti parenti del presidente dell’Europarlamento che è tornato in città in ogni campagna elettorale o per altre iniziative politiche confermando e rafforzando il legame speciale che lo legava a questa terra. Che ora lo piange, commossa.Il primo a ricordarlo, visibilmente provato dalla triste notizia, è, imprenditore artigiano di Galciana (foto).La loro amicizia nacque molti anni fa in occasione della visita in azienda durante una campagna elettorale. “Ci sentivamo spesso, anche recentemente. Mi dispiace tantissimo. Non credevo una cosa del genere anche perché ha continuato a lavorare e a essere molto attivo fino all’ultimo a dimostrazione del suo elevato spessore come uomo e come politico. È stato un grande personaggio. Aveva un carisma particolare e sapeva esporre le sue idee e porsi con grande signorilità. Mi mancherà, ci mancherà”. Anche la consigliera regionale del Pd,aveva un legame strettissimo con Sassoli, umano e politico: “Porterò sempre con me la tua mano sulla spalla, cercando di custodire la grande eredità umana e politica che ci lasci. Buon Viaggio caro David!”Il sindacoesprime profondo cordoglio, insieme a tutta la Giunta comunale e a nome di tutta la città: "Ci lascia improvvisamente e troppo presto un uomo di valore, che è sempre rimasto legato alla nostra città dove risiede parte della sua famiglia. Da presidente del Parlamento Europeo ha fatto un lavoro importantissimo per l'Europa e per il nostro Paese, riuscendo al contempo a rimanere vicino anche alla città di Prato con la sua presenza come ha fatto per tutta la sua vita".Per l'onorevoledi Forza Italia: “L’Italia e l’Europa perdono un servitore delle Istituzioni, uomo mite, riflessivo e aperto al dialogo. Lo ringraziamo per aver tenuto alta la bandiera dei valori dell’Europa in alcuni dei momenti più critici e per aver contribuito a una nuova fase della storia europea: più attenzione ai bisogni e meno ai numeri. Sicuramente, come lui scrisse, la moneta comune è un simbolo di pace e integrazione e sicuramente lo ricorderemo come uno dei costruttori del sogno europeo”."È morto un amico - dicedei Ricostruttori nella preghiera, che aveva ospitato due volte Sassoli alla Villa del Palco - David era un uomo di Dio, dedito al Bene, ha lottato contro l’ingiustizia e la disuguaglianza fino agli ultimi giorni. Credeva nella nonviolenza e ne amava i profeti. Sono rari i modelli di persone impegnate nelle istituzioni che mi sentirei di indicare come veri “testimoni”. Con David mi sento di poterlo fare senza remore. Anche se siamo convinti che la vita invisibile prevale su quella visibile, la sua assenza in questo mondo lascerà un forte vuoto".