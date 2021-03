09.03.2021 h 22:09 commenti

È morto Armando Risaliti, fu anche assessore della neonata Provincia di Prato

Aveva 69 anni e da tempo lottava contro un brutto male. Era stato anche tesoriere del Pd. Il segretario Bosi: “Ci lascia un protagonista attivo e appassionato di questa comunità”

Il mondo della politica pratese è in lutto per la morte di Armando Risaliti, avvenuta oggi, 9 marzo, a causa di un brutto male contro cui lottava da tempo. 69 anni, odontoiatra, Risaliti ha ricoperto in passato incarichi politici e amministrativi di primo piano in città e in ambito interprovinciale. Iscritto al Partito popolare italiano, dal 1995 al 1999 è stato assessore della neonata Provincia di Prato con Daniele Mannocci presidente. Ha ricoperto l’incarico di vicepresidente di Publiacqua ed è stato anche tesoriere del Pd provinciale con i segretari Bruno Ferranti e Ilaria Bugetti. Sulla sua pagina Facebook il segretario provinciale del Pd Gabriele Bosi lo ha ricordato così: “Armando è stato un protagonista attivo di questa comunità, ricoprendo ruoli importanti e partecipando sempre con grande passione al nostro dibattito e alla nostra attività politica. Ci uniamo al dolore della famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze”. Il funerale sarà celebrato domani 11 marzo alle 15.30 nella chiesa delle Carceri. Da stamani è esposto alle cappelle della Misericordia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus