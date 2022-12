15.12.2022 h 18:34 commenti

E' morto Adriano Ballerini, fu assessore nella giunta di Roberto Cenni

Storico commercialista, era stato eletto consigliere comunale per la Dc dal 1980 al 1990 prima di occuparsi di Bilancio nella prima amministrazione di centrodestra

E' scomparso all'età di 80 anni Adriano Ballerini, storico commercialista pratese con lo Studio Gb che aveva fondato insieme alc ollega Foresto Guarducci. Ma Ballerini, oltre che per il ruolo professionale, era molto conosciuto anche per il suo impegno politico: è stato infatti assessore al Bilancio nella giunta di Roberto Cenni dal 2009 al 2014 e in precedenza consigliere comunale con la Democrazia Cristiana dal 1980 al 1990 per due legislature. Tra i tanti incarichi ricoperti, anche quello di vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di membro del consiglio per gli affari economici della Diocesi di Prato.

Il Comune esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Adriano Ballerini i cui funerali si terranno sabato alle 10,30 nella chiesa di San Giuseppe.