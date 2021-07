26.07.2021 h 12:13 commenti

E' morto a Careggi il 56enne colto da malore mentre correva sulla ciclabile

La tragedia ieri mattina. L'uomo soccorso con l'elicottero Pegaso e trasferito nell'ospedale fiorentino dove purtroppo è deceduto nella serata di ieri

Non ce l'ha fatta il 56enne che ieri mattina si è sentito male mentre stava correndo sulla pista ciclabile all'altezza di Santa Lucia. L'uomo, immediatamente soccorso dal 118 e poi trasferito in codice rosso a Careggi con l'elicottero Pegaso, è deceduto in serata nell'ospedale fiorentino. Purtroppo il malore di natura cardiaca che l'ha colpito si è rivelato fatale. Il magistrato di turno Valentina Cosci non ha ritenuto necesarrio effettuare l'autopsia.

Il 56enne si è accasciato a terra privo di sensi sulla ciclabile Fausto Coppi poco prima delle 9.30 di ieri, domenica 25 luglio. L'allarme è scattato subito ed è stato dato dalle tante persone che in quel momento si trovavano sul posto. Purtroppo nonostante i soccorsi tempestivi e il trasferimento con Pegaso, non è stato possibile salvare la vita allo sfortunato podista.