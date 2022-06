17.06.2022 h 18:41 commenti

E' morto a 81 anni Giuliano Del Prete, storico titolare della rosticceria San Marco

Aveva 81 anni e nel lontano 1960 aveva fondato la storica attività per la quale era stato insignito anche del titolo di maestro del commercio. Adesso è il figlio a portare avanti il negozio. La salma è esposta alle cappelle della Croce d'Oro

Il mondo del commercio pratese piange la scomparsa di Giuliano Del Prete, storico fondatore nel 1960 della rosticceria San Marco. E' scomparso oggi 17 giugno a 81 anni, lascia la moglie Mirella e i figli Daniele, Daniela e Andrea. Quest'ultimo da qualche anno ha rilevato la gestione familiare della rosticceria, punto di riferimento in piazza San Marco per gli acquisti di tantissimi pratesi. In passato Del Prete è stato anche nominato maestro del commercio, alla luce degli oltre 50 anni di attività nel settore.

“Era un grande appassionato del suo lavoro – ricordano i familiari -. Ha dato tutto per la bottega e per la sua famiglia. E' stato per quindici anni, fino alla metà degli anni 90', il promotore della cena in piazza San Marco che si teneva tutti i 14 agosto. Un esempio di quanto gli piacesse cucinare, fare aggregazione e valorizzare Prato”.

La salma sarà esposta da domani alle cappelle della Croce d'Oro di Prato in via Niccoli. I funerali saranno invece celebrati lunedì alle 10 alla basilica delle Carceri. La famiglia chiede donazioni benefiche e non fiori.