E' morto a 74 anni Furio Coppini, imprenditore e figura di spicco del mondo sportivo

Fondatore e titolare della ditta di spedizioni internazionali Becosped, aveva ricoperto numerosi ruoli all'intero di Confindustria ed era stato presidente del Tennis Club Etruria

Grave lutto per il mondo dell'imprenditoria pratese. E' morto ieri, 28 febbraio, Furio Raffaello Coppini. Aveva 74 anni ed era alla guida della Becosped, ditta di spedizioni internazionali che lui stesso aveva fondato nel 1967. L'azienda ha la sede principale in via Toscana Prato, conta circa 40 dipendenti con uffici anche a Milano e Parigi. Coppini è morto per un malore improvviso.

E’ stato presidente di club e associazioni di Prato, e presidente del Tennis Club Etruria. La sua attività internazionale lo ha reso personaggio importante nel tessuto economico della città, e la sua passione sportiva, persona molto conosciuta.

Confindustria Toscana Nord, con una nota, esprime il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Furio Coppini. "In Confindustria Toscana Nord e prima ancora nell'Unione Industriale Pratese - si legge nella nota - Coppini è stato socio attivo e partecipe della vita associativa, ricoprendo ripetutamente cariche di rilievo nella sua sezione e negli organi dell'associazione, che ha rappresentato anche nella società Interporto della Toscana centrale. Figura autorevole e di grande equilibrio, Furio Coppini era apprezzato dai suoi colleghi e dal mondo industriale pratese".

La camera ardente dell'imprenditore è aperta alle Cappelle della Misericordia in via Convenevole. Il funerale, invece, è fissato per le 10 di lunedì 2 marzo, nella chiesa di San Domenico e sarà curato dai servizi funebri della Misericordia.