E' morto a 47 anni Federico Stefanelli, una vita spesa tra la ristorazione e lo sport

Conosciutissimo manager di sala prima a Baghino e più recentemente all'Osteria Gli Gnudi, era stato colto da malore il giorno di Ferragosto e non si è più ripreso

Il mondo della ristorazione pratese è in lutto per la morte di Federico Stefanelli, 47 anni, manager di sala con trascorsi da Baghino e, da ultimo, animatore e maitre dell'Osteria Gli Gnudi di Galciana.

Stefanelli stava male dal giorno di Ferragosto, quando era stato colpito da un ictus mentre si trovava in vacanza in Emilia. Da allora non si era più ripreso ed era stato ricoverato prima in ospedale poi in una clinica. Oggi 24 dicembre, vigilia di Natale, la notizia della sua scomparsa che ha gettato nel dolore e nello sconforto i tanti che lo conoscevano e ne apprezzavano le doti professionali ma, soprattutto, umane.

Un'esperienza trentennale nella ristorazione, Stefanelli era tornato a Prato sposando il progetto de "Gli Gnudi". ma in città il suo nome era legato anche al mondo dello sport: aveva fatto a lungo l'arbitro e suo padre Ilario, scomparso un anno fa, era stato uno dei padri del calcio a 5 pratese. Stefanelli lascia la moglie Tiziana e la figlia Giulia. La camera ardente sarà aperta dalle 15.30 di oggi alle Cappelle della Pubblica Assistenza in via San Jacopo, mentre il funerale è fissato per il 26 dicembre alle 15 nella chiesa della Santissima Trinità a Viaccia.