22.01.2020 h 08:34 commenti

E' morta Roberta Betti, la donna che riapriva i teatri. Il suo nome legato alla rinascita del Politeama

Aveva 89 anni e di recente le era stato dedicato un docu-film. Imprenditrice, compositrice musicale, ma soprattutto figura di spicco del mondo culturale cittadino. Aveva coronato il suo sogno nel gennaio 1999 riaprendo l'ex Banchini. Biffoni: "Intitoliamo a suo nome il teatro"

Prato, il mondo della cultura e quello del teatro piangono Roberta Betti, la donna che riapriva i teatri come viene definita nel titolo del docu-film di Francesco Martinotti a lei dedicato. Stanotte, 22 gennaio, si è spenta Roberta Betti, una vita dedicata alla musica e al teatro, sia come compositrice sia, soprattutto, come artefice della rinascita del Politeama, l'ex sala Banchini di via Garibaldi, che con la sua caparbietà aveva sottratto al degrado e al progetto di farne un parcheggio, per restituirlo alla città. Da allora, era il 1999, Roberta Betti aveva guidato il teatro facendone un perno della vita culturale cittadina, con la sua ricchissima stagione teatrale, con la collaborazione con la Camerata Strumentale ( di cui il Politeama è diventato la "casa") e con il progetto della scuola di musical Arteinscena, che ogni anno sforna attori e cantanti.

Roberta Betti era nata 89 anni fa a Prato, dove ha sempre vissuto. Ha affiancato alla passione per l'arte l'attività imprenditoriale nel settore servizi. Diplomata in Ragioneria, aveva studiato musica e composizione sotto la guida del Maestro Bruno Rigacci. Nel suo curriculum si contano oltre 30 gli spettacoli, tutti andati in scena al Teatro Metastasio, per i quali ha composto le musiche e curato la parte organizzativa. Da canzoni da lei composte per cantanti quali Fred Buscaglione, Natalino Otto, Julia De Palma, Gloria Christian e altri, sono stati realizzati dei dischi con notevole successo.

Negli anni '70 e '80 è stata membro del consiglio della Banda Musicale Chiti e della Società Corale Guido Monaco. È stata poi membro del Consiglio di amministrazione del Teatro Metastasio dal 1990 al 1994 per poi, in anni recenti, su indicazione della Regione Toscana diventare vicepresidente del Teatro Metastasio Stabile della Toscana.

Ma il suo nome resterà legato per sempre alla rinascita dell'ex Banchini. Roberta Betti è stata infatti l'anima e il cuore del Comitato per il Politeama Pratese che ha ottenuto la riapertura dello storico. L’8 settembre del 1994 Roberta Betti dette vita alla Politeama Pratese spa, che il 2 gennaio del 1999 coronò il sogno di riaprire il teatro con l’opera lirica Tosca.

Risale invece al 2000 la fondazione del Laboratorio di Musical Arteinscena, unica scuola del centro Italia, che è diretta da Simona Marchini e Franco Miseria. E' stata anche anima viva della Rivista del Buzzi insieme a Rodolfo Betti.

CAMERA ARDENTE E FUNERALI La salma di Roberta Betti sarà esposta, dal pomeriggio di oggi, nel Ridotto del Teatro Politeama. la camera ardente, allestita dai servizi funebri della Pubblica Assistenza, sarà aperta alle 16 e sarà possibile rendere omaggio a Roberta betti fino alle 23. Domani apertura 11-23, mentre venerdì 24 gennaio, la camera ardente sarà aperta dalle 9 fino alle 15 quando, in Duomo, si terranno i funerali, celebrati dall'ex parroco della Pietà don Luciano Pelagatti. Alle 12 è previsto un ricordo pubblico in teatro. La programmazione degli spettacoli non sarà modificata, il concerto della Camerata previsto per domani sarà dedicato alla memoria di Roberta Betti.

LE REAZIONI Il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore alla Cultura Simone Mangani e tutta la giunta esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Roberta Betti: "E' difficile trovare le parole giuste per una donna come Roberta - scrivono -. La Città oggi perde una grande donna, innamorata di Prato, della cultura, del teatro e sempre piena di passione e idee. A lei dobbiamo la rinascita del Teatro Politeama Pratese, ma non soltanto. A Elvira e ai famigliari va il nostro cordoglio, che condividiamo fortemente. Roberta ci mancherà".

"Roberta con la sua determinazione e la sua passione contagiosa è riuscita in un'impresa che a Prato pare impossibile: mettere d'accordo tutti, dai politici agli imprenditori, dai cittadini agli intelettuali con l'obiettivo di riaprire il Politeama pratese - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. E grazie alla sua determinazione sono stati restituiti alla città spazi meravigliosi: perché questo non sia mai dimenticato propongo che a Roberta Betti venga intitolato il Teatro. Grazie di tutto Roberta, davvero".

"Che scherzo che ci hai fatto - scrive il deputato di Cambiamo! Giorgio Silli -. Fra me e Roberta una vita di affetto, stima e competizione. Le prime guerre fra “giovani e vecchi” per la rivista del Buzzi le ricordo come se fosse ieri. Mancherà maledettamente, a Prato, alle pagliette del Buzzi, al mondo dello spettacolo. Un abbraccio fortissimo non può che andare a Elvira in questo momento".

“Ci lascia una donna straordinaria - dice il segretario Gabriele Bosi a nome di tutto il Pd Prato -un’autentica protagonista della storia di Prato e un punto di riferimento irrinunciabile per la cultura della nostra città. Grazie a Roberta Betti per l’intelligenza, la determinazione, l’impegno, la passione che ha messo a disposizione di Prato e dei pratesi”.

Anche il presidente della Provincia Francesco Puggelli esprime cordoglio a nome di tutta l’amministrazione provinciale: “Prato perde una donna di grande vitalità - dice -, una vera risorsa per il mondo culturale e artistico della città, a cui ha dato tanto, grazie alla sua passione, al suo spirito e alla grande determinazione che metteva in tutto ciò che faceva. Vogliamo salutarla con un ringraziamento, per tutto ciò che è riuscita a portare a termine per la comunità pratese”.

“Per noi che frequentiamo questo teatro da quando è rinato grazie alla sua tenacia e all’amore per la città – spiega Alberto Batisti direttore artistico della Camerata strumentale - Roberta Betti è stata la compagna del nostro percorso. L’ultima volta che l’ho sentita è stato il 31 dicembre durante le prove del concerto di San Silvestro e le ho fatto ascoltare la voce del suo teatro. Credo che sia stata l’ultima volta”

“Poche settimane fa le ho fatto vedere le foto della camera acustica – ricorda Barbara Boganini sovrintendente della Camerata Strumentale - per mostrarle il futuro della Camerata che tanto deve a Roberta”

“Il Politeama grazie a Roberta– ha commentato il consigliere Maurizio Nardi – è diventato non solo un luogo di cultura ma anche di socialità dove giovani e anziani, categorie più fragili, hanno avuto la possibilità di vivere momenti di svago.”

"Il mio ricordo di Roberta viene da lontano ed è frutto di tanti anni di collaborazione - dichiara Ilaria Bugetti, consigliera regionale del Pd - Ci ero molto legata e l'aspetto che più mi piaceva di lei era la forte determinazione. Penso ad esempio allo spunto sul crowdfunding: è stata una delle prime a crederci e ha avuto ragione. L'ultima volta che l'ho sentita è stata appena una settimana fa. Mi dispiace moltissimo che non sia riuscita a vedere il docufilm a lei dedicato che aveva ottenuto il contributo della Regione e su cui era in corso la ricerca di sponsorizzazioni. Fortunatamente la parte delle interviste con la sua testimonianza è già stata completata. Mi mancherà, di persone come lei ne nascono poche".