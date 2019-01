26.01.2019 h 11:35 commenti

E' morta Paola Baldini, ex dirigente del Pci ed ex consigliere provinciale

L'ultimo saluto nel pomeriggio di oggi alla parrocchia di Mercatale. La salma è esposta a Vernio, in via Montini 8

Mondo della politica in lutto. Si è spenta nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 gennaio, Paola Baldini, 65 anni, consigliere provinciale dal 1995 al 2004 con il presidente Daniele Mannocci. Nota per il suo impegno in politica, Baldini è stata anche dirigente del Pci e segretaria del Pds a Vernio, suo luogo di origine. Lascia il marito e un figlio. La salma è esposta in via Montini 8, a Vernio. L'ultimo saluto oggi, alle 15, presso la parrocchia di Mercatale.









