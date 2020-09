05.09.2020 h 09:10 commenti

E' morta Loretta Bini, con il fratello aveva guidato la storica carrozzeria di via Carbonaia

Aveva 81 anni ed era la madre dell'ex assessore e attuale presidente del Pin Daniela Toccafondi. I funerali si terranno domani nella pieve di Sant'Ippolito in Piazzanese

Si terranno domani, domenica 6 settembre, alle 16 nella pieve di Sant'Ippolito in Piazzanese i funerali di Loretta Fortunata Bini, ex titolare della storica Carrozzeria Bini e madre dell'ex assessore e ora presidente del Pin Daniela Toccafondi.

Loretta Bini aveva 81 anni e si è spenta ieri 4 settembre all'ospedale Santo Stefano dove era ricoverata da qualche giorno per l'aggravarsi di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Accanto a lei, fino all'ultimo, il marito Moreno e i figli Daniela e Luca. La camera ardente è allestita alle Cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo.

Loretta Bini aveva guidato a lungo con il fratello Romano la Carrozzeria Bini, che aveva sede in via Carbonaia ed era una delle prime aperte in città visto che la nascita risaliva a prima della seconda guerra mondiale, per l'esattezza al 1939, quando il nonno e lo zio di Loretta Bini avevano iniziato l'attività per la Pubblica Assistenza trasformando le auto in ambulanze.

Loretta aveva iniziato a lavorare con il padre fin dall'età di 14 anni e nel tempo tantissimi automobilisti pratesi hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il suo impegno e la sua disponibilità nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative e commerciali dell'attività.