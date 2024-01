27.01.2024 h 13:30 commenti

E' morta la storica pizzaiola della pizzeria Maggie di Santa Lucia

Maria Teresa Rosso era stata la prima donna in città a preparare e sfornare pizze nel locale di via Bologna che aveva aperto con il marito a metà degli anni '80

E' stata la prima pizzaiola donna di Prato e dalla metà degli anni '80, insieme al marito Vincenzo, ha sfornato migliaia di margherite e quattro stagioni per i clienti della pizzeria Maggie di via Bologna a Santa Lucia. Maria Teresa Rosso è morta oggi 27 gennaio a soli 61 anni, dopo aver lottato strenuamente contro una malattia che aveva scoperto lo scorso luglio. Fino a quel momento aveva continuato a lavorare tutti i giorni al forno del locale, la cui gestione dal 2009 era passata alla figlia Maggie (in cui onore era stata chiamata la pizzeria tanti anni prima) e al genero Massimo.

Maria Teresa aveva aperto la pizzeria a metà degli anni '80, insieme al marito Vincenzo La Porta, riscuotendo da subito un grande successo e facendo diventare Maggie uno dei punti di riferimento per gli amanti della pizza. Oltre al marito lascia la figlia Maggie e il figlio Filippo insieme a quattro nipoti.

La salma di Maria Teresa Rosso sarà esposta alla cappella del cimitero di Coiano da domani alle 10 mentre i funerali si terranno martedì mattina 30 gennaio alle 10.30 nella chiesa di Santa Lucia.