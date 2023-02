09.02.2023 h 11:21 commenti

E' morta la pittrice Ortensia Celeste Calissano, aveva 103 anni e fino all'ultimo ha dipinto

Originaria del Piemonte, avevo scelto Prato come sua città di adozione. Ricchissima la sua produzione, con l'ultima mostra dei suoi dipinti fatta quando aveva già superato il secolo di vita

E' morta la pittrice Ortensia Celeste Calissano. Aveva 103 anni, la gran parte dei quali trascorsa a Prato diventata la sua città d'adozione, nonostante fosse nata in Piemonte nel 1919. La sua è stata una carriera artistica lunghissima, visto che fino a due anni fa, nonostante avesse già superato il secolo di vita, aveva continuato a dipingere. I suoi quadri sono ancora oggi molto apprezzati e si trovano nelle case di molti pratesi.

A dare notizia della sua morte, avvenuta qualche giorno fa, è Cristina Grossieri, unica sua allieva.: “Non era narcisista, anzi sempre autocritica nei quadri – la ricorda - perché non era mai soddisfatta, mettendosi continuamente in gioco e in sfida con se stessa”.

In occasione dei suoi 100 anni, nel 2019, fu organizzata una sua mostra personale presso un noto ristorante pratese. Ortensia Celeste ricevette anche il gigliato dal Comune di Prato, come ogni cittadino che varca la soglia dei 100 anni.

“Aveva espresso la volontà di essere avvolta in un sudario bianco e così è stato – dice ancora Cristina Grossieri -. In vita ha chiesto di essere sepolta al suo paese. Le sue spoglie riposeranno a Rocchetta Belbo in provincia di Cuneo”.



