12.11.2020 h 16:29 commenti

E' morta l'architetto Tiziana Turi: la sua firma nel design interno di sedi pubbliche, case e negozi

Aveva 62 anni e da tempo lottava contro un grave male. Tra i suoi lavori la sistemazione di palazzo Buonamici e Palazzo Vestri, la sede di Alia, il Caffè 21 e quello de Le Logge. Molti calciatori l'avevano scelta per arredare le loro case



I colleghi e gli amici sottolineano anche il suo grande attaccamento a Prato che si traduceva anche in un impegno costante a favore della città con o senza il Rotary club di cui faceva parte. Il mondo dell'architettura e del design piange Tiziana Turi, morta all'alba di oggi, 12 novembre, all'ospedale di Prato. Aveva 62 anni e da tempo lottava contro un brutto male. Lascia il marito, il noto fisioterapista Luciano Battiston e due figlie Bianca e Irene che ha seguito le orme materne diventando architetto ed entrando a far parte del team Architetti 202 di Prato, fondato dalla madre oltre 30 anni fa.Turi era considerata un punto di riferimento per la sistemazione degli spazi interni grazie a quel tocco contemporaneo e allo stesso tempo solare e caldo che riusciva a imprimere a ogni contesto in cui operava. Portano la sua firma importanti progetti pubblici di design interno quale gli arredi del salone consiliare di Palazzo Buonamici e di Palazzo Vestri quando ospitava gli uffici della Provincia e Apt, la sede di via Paronese di Alia Servizi ambientali e il bancone del pronto soccorso del Misericordia e Dolce. A questi si affiancano una valanga di collaborazioni con privati a Prato e nel resto della Toscana, come ad esempio la sistemazione del Caffè 21 e de Le Logge, farmacie, studi dentistici e anche abitazioni di lusso. Forte la collaborazione con il mondo dello sport per arredare soprattutto le case dei calciatori, a Firenze come all'estero. Donna dal grande gusto, effervescente, estroversa e fortemente empatica, Tiziana Turi riusciva a trasmettere questa sua solarità in ogni lavoro che faceva.I colleghi e gli amici sottolineano anche il suo grande attaccamento a Prato che si traduceva anche in un impegno costante a favore della città con o senza il Rotary club di cui faceva parte.

Bernardo Biagiotti, che ha lavorato al suo fianco per 25 anni, con la voce rotta dalla commozione la ricorda così: "Tiziana si è contraddistinta per essere un architetto particolarmente abile nel gestire e “giocare” con spazi di ogni genere e dimensione, particolarmente determinata nelle sue scelte sia le più radicali che le più semplici e sobrie. Si è sempre contraddistinta per la sue capacità di mediazione, di traduzione dei desideri dei clienti in realtà mai banali sia per le opere più semplici che per quelle più ambiziose entrando in empatia con tutti grazie alla sua personalità luminosa. Curiosa e attenta a tutte le forme di arte e alle novità riusciva ad indirizzare i clienti verso la scelta di prodotti innovativi e soluzioni speciali sempre con sobrietà e classe. Le molteplici esperienze lavorative ne hanno fatto un architetto completo e riconoscibile principalmente nel campo dell’arredamento come dimostrano i numerosi interventi realizzati per amministrazioni e privati".

Per l'architetto Giacomo Corsi che ha collaborato con Tiziana Turi per dieci lunghi anni "se ne è andata una amica, una collega, una grande professionista del suo mestiere. Una delle persone più solari e positive che abbia mai conosciuto. Ho avuto il piacere di lavorare con lei nei primi anni dopo la laurea e al di là delle sue indubbie capacità tecniche, della professione di architetto mi ha insegnato l’arte più difficile: come si vive nel mondo della libera professione. Per questo la porterò sempre con me nei miei ricordi".

La salma è esposta da oggi alle cappelle del commiato della Misericordia. Il funerale sarà celebrato domani alle 15 in Duomo.