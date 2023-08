10.08.2023 h 18:08 commenti

E' morta Fenis Gabrielli, la storica barista del liceo Livi: il cordoglio dei suoi "ragazzi"

Per anni è stata il punto di riferimento degli studenti della scuola di via Marini, non solo servendo loro la colazione ma anche facendo da confidente e consigliera. Il volontariato e l'amore per i cani le sue grandi passioni

Per anni è stata la “mamma” di tanti studenti del liceo Livi, che ogni mattina si affacciavano al suo bancone non solo per comprare schiacciate e succhi di frutta, ma anche per scambiare due chiacchiere e soprattutto sentire la sua risata contagiosa che metteva buon umore. Fenis Gabrielli, barista storica al Livi, si è spenta oggi 10 agosto a 63 anni, dopo aver lottato contro un tumore.

Fra due anni sarebbe andata in pensione. Dopo aver lasciato la scuola di via Marini era andata a lavorare in un pastificio a Mezzana. Nel frattempo continuava a coltivare le sue due grandi passioni: il volontariato (per anni ha servito alla pizzeria del campo sportivo di Casale) e l'amore per i cani. Da qualche anno Fenis Gabrielli faceva parte di un'associazione nata per adottare i levrieri spagnoli da corsa che a fine “carriera” vengono soppressi o abbandonati.

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente tra gli ex studenti del Livi che hanno riempito la pagina Facebook di Fenis di messaggi di cordoglio dove, anche a distanza di anni dalla frequenza dell'istituto, emerge ancora oggi l'affetto e il legame che univa i ragazzi - molti dei quali ora adulti - alla loro barista.

La salma di Fenis è esposta alle cappelle del commiato di Iris in piazza del Mercato Nuovo, mentre i funerali si terranno domani 11 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale delle Badie.