06.04.2019 h 10:06 commenti

E' morta Beatrice Fineschi, artista di fama internazionale e imprenditrice

Aveva 60 anni e da tempo era gravemente malata. Le sue opere esposte in Italia e all'estero. Aveva guidato la concessionaria Mercedes subentrando al padre Antonio

Grave lutto per il mondo dell'arte pratese, ma anche per quello dell'imprenditoria. Si è spenta ieri, 5 aprile, Beatrice Fineschi, pittrice e scultrice di livello internazionale ed erede del padre Antonio alla guida della concessionaria Mercedes che portava il suo nome. Aveva 60 anni e da tempo era gravemente malata.

Beatrice Fineschi aveva accompagnato la sua attività di imprenditrice a quella di artista: le sue opere erano state esposte sia in Italia sia all'estero e aveva ricevuto numerosi apprezzamenti da parte della critica. La salma è esposta nell’abitazione di famiglia in via Amendola 7. I funerali, invece, sono fissati per lunedì 8 aprile alle 15 nella chiesa di Santa Maria alla Pietà.