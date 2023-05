31.05.2023 h 07:52 commenti

E' morta Anna Ballerini, docente storica del liceo classico. Il ricordo dei suoi alunni

Insegnante di latino e greco dagli anni 70, è stata un punto di riferimento per tanti studenti della scuola di via Baldanzi che nel giorno del funerale la salutano con un verso di Catullo: "Ave atque vale"

Lutto nel mondo della scuola per la morte di Anna Ballerini, storica docente di latino e greco al liceo Cicognini di via Baldanzi. Aveva 91 anni. I funerali si terranno oggi 31 maggio nella chiesa del Sacro Cuore e i suoi ex alunni hanno voluto commemorarla con una lettera aperta inviata alla nostra redazione

“Donna di solida e vasta cultura, di rara sensibilità, in decenni di intenso e appassionato insegnamento,ha guidato generazioni di studenti a comprendere in profondità i testi letterari e a trarne i significati e i valori più autentici, ha trasmesso il senso del dovere e l’onestà intellettuale, la passione per il proprio lavoro e l’autenticità nei rapporti personali. Nelle sue lezioni gli scrittori, i contesti, le idee prendevano vita e arrivavano al cuore e alla mente dei suoi alunni; alunni che, severa e nello stesso tempo generosa, sapeva “leggere” fino nel profondo. Quei ragazzi hanno intrapreso le strade professionali più diverse, spesso con successo; alcuni hanno seguito le sue orme e oggi insegnano nelle scuole, grati e memori. Grazie, Anna, e per sempre ave atque vale".







