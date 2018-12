23.12.2018 h 13:03 commenti

E' italiana ma guida un'auto immatricolata in Romania: maximulta e sequestro del mezzo

Applicata la norma che cerca di frenare il fenomeno di elusione del bollo e altre tasse e imposte. La donna è stata fermata dalla polizia municipale mentre transitava in via di Reggiana

Italiana e residente in Italia è stata fermata mentre stava guidando un’auto con targa rumena intestata a persona residente in Romania. per la donna è scattata la multa e il sequestro del mezzo. E' successo ieri mattina, 22 dicembre, quando una pattuglia della polizia municipale ha fermato un veicolo rumeno in transito sulla via di Reggiana, per effettuare un controllo ai sensi delle nuova normativa, entrata in vigore a metà dicembre, che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni, di circolare sul territorio nazionale con veicoli di targa estera.

La conducente del veicolo fermato è risultata essere una donna italiana residente in Italia. Gli agenti hanno, pertanto, applicato la sanzione amministrativa di 712 euro ed hanno proceduto al sequestro del veicolo finalizzato alla confisca del mezzo. Il proprietario ha, infatti, l’obbligo di immatricolare il veicolo in Italia entro 180 giorni, scaduti i quali scatta, appunto, la confisca del mezzo. In alternativa, pagata la sanzione, il proprietario può riconsegnare le targhe e i documenti alla Motorizzazione, chiedendo il foglio di via e la targa provvisoria per portare il veicolo all’estero.

La recente norma cerca di mettere un freno al fenomeno dei residenti in Italia che circolano con auto immatricolate all’estero per eludere bollo ed eventuali sanzioni.