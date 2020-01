08.01.2020 h 13:10 commenti

E' in Olanda la mente della banda che per mesi ha riempito Prato di droga. In un anno e mezzo arrestati 200 corrieri

Arresti in tutta Italia nell'ambito di una complessa indagine della Squadra mobile. Grossi quantitativi di cocaina e eroina trasportati dagli 'ovulatori', giovani disposti per pochi soldi a ingerire lo stupefacente da consegnare agli spacciatori. Sequestrati 100 chili di droga e 150mila euro in contanti

nt Più di duecento arresti, più di cento chili tra cocaina e eroina sequestrati insieme a oltre 150mila euro in banconote di piccolo taglio. Un fiume di droga trasportato per mezza Europa fino all'Italia da corrieri nigeriani e ghanesi disposti a ingerire anche decine di ovuli ogni volta pur di consegnare il carico agli spacciatori e intascare così quattro soldi. E' un'indagine rilevante sotto il profilo quantitativo e qualitativo quello a cui la Squadra mobile di Prato ha lavorato per oltre un anno e mezzo tra il 2016 e il 2018 portando allo scoperto l'esercito di 'ovulatori' reclutato da un'organizzazione criminale nigeriana di stanza nei Paesi bassi. La polizia pratese ha dato lavoro ad un gran numero di procure perché gli arresti fatti direttamente o ordinati dall'allora capo della Mobile Francesco Nannucci e dall'ispettore Marco Fazzi, sono stati eseguiti a Prato, Firenze, Torino, Padova, Treviso, Vicenza, Genova, Ventimiglia, Napoli, Roma. Fu il servizio mandato in onda da 'Le Iene' ad alzare il velo sull'ingente spaccio di droga gestito da nigeriani nelle strade alle spalle di piazza Duomo; un ingente spaccio di droga che già la questura stava osservando e che già aveva prodotto i primi arresti. Gli investigatori, nel corso della loro indagine, sono riusciti a risalire la filiera dello spaccio: un lavoro a ritroso che li ha portati in Olanda dove – è più di un sospetto – risiederebbero i nigeriani che stanno al vertice di quella che a tutti gli effetti sarebbe un'organizzazione criminale in grado di muoversi in ambito europeo e capace di gestire e controllare il viaggio di ogni singola dose. Da qui la necessità di blindare le frontiere in modo da sgonfiare l'esercito di corrieri e sottrarre ricchezza all'organizzazione. L'ondata di arresti – un investigatore non ha esitato a definirla 'una tempesta' – ha partorito un'enorme quantità di annotazioni destinata alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze che deciderà come e se procedere nonostante la lunga indagine abbia incontrato nel tempo qualche ostacolo nei rapporti con alcune autorità del nord Europa.

