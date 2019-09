26.09.2019 h 16:02 commenti

E' il momento del San Michele 2019: fino a domenica festa grande a Carmignano

Da stasera i quattro rioni del paese scendono in piazza per sfidarsi a colpi di Teatro in strada e del Palio dei ciuchi, in onore del santo patrono

A Carmignano si contano le ore che separano il paese dalla sua festa più attesa: debutta infatti stasera, venerdì 27 settembre, l’edizione 2019 del San Michele. Appuntamento dunque in piazza Vittorio Emanuele II con i quattro rioni carmignanesi – Bianco, Celeste, Giallo e Verde – che per 3 giorni si sfideranno a colpi di Teatro in strada e del tradizionale Palio dei ciuchi, in onore del santo patrono San Michele Arcangelo.

Alle 21.30, orario di avvio delle sfilate, si conosceranno finalmente i temi delle rappresentazioni che i rioni hanno deciso di mettere in scena per quest’anno, tenuti segreti fino all’entrata in piazza di ciascuno (noto prima di quel momento solo il titolo e una descrizione “in forma criptica”, cioè che fornisce alcuni indizi). Il primo a sfilare sarà il rione Giallo, che presenterà “Ultima Fermata: Carmignano”, seguito dal rione Celeste, che porterà in piazza “Oltre ogni singola nuvola”, poi il rione Verde, che si esibirà in “Gocce di resina”, e infine il rione Bianco, che metterà in scena “Come una piuma”. A seguire, si terrà la prima corsa del Palio dei ciuchi. La festa continua poi sabato 28 settembre, alle 21.30, con la seconda gara e domenica 29 settembre, dalle 16, con le sfide decisive e le premiazioni dei vincitori. Prima delle sfilate di sabato e domenica, in programma anche le esibizioni del Gruppo storico di Carmignano.



Novità di quest’anno, per permettere una migliore visione dello spettacolo a tutto il pubblico, saranno presenti in piazza due maxischermi.

Al centro di tutto, come sempre, c’è Carmignano, dato che il tema delle sfilate, per regolamento (pena l’esclusione dalla competizione), deve essere necessariamente legato al paese, ai suoi personaggi e alla sua storia. Le quattro performance vengono valutate da una giuria di esperti, composta da cinque diversi giurati per ognuno dei tre appuntamenti, la cui identità rimane segreta fino alla conclusione della manifestazione. Solo domenica 29 settembre, ultima giornata della festa, si sapranno i voti ricevuti da ciascuna sfilata e dunque quale sarà il rione vincitore, che, proclamato dal sindaco, si aggiudicherà il trofeo, offerto per il 2019, per il quarto anno consecutivo, dall’Antica Osteria dei Mercanti di Carmignano di Graziella Ferrarello: in terracotta, è realizzato e decorato a mano dall’artista Stefano Bartoloni, di Ceramiche Fratelli Bartoloni. Sempre domenica, alla fine delle tre giornate, sarà premiato anche il rione vincitore del Palio dei ciuchi, il cui fantino avrà raggiunto il punteggio totale maggiore nelle tre sfide del San Michele 2019.

Il biglietto di ingresso per il San Michele, acquistabile direttamente all’entrata della festa, ha un costo di 7 euro (gratuito per i bambini sotto i 10 anni, i residenti in possesso di tessera, i figuranti in possesso di tessera e, nel caso di figuranti minorenni, un accompagnatore, i disabili e un accompagnatore). Con il biglietto d'ingresso si riceverà un tagliando valido per entrare, fino al 31 ottobre, al costo di 1 euro al Museo Archeologico “Francesco Nicosia” di Artimino. Per la festa è possibile acquistare anche il posto a sedere in tribuna, al costo di 10 euro per il venerdì e di 12 euro per il sabato e la domenica, non comprensivi del biglietto d’ingresso (ai portatori di handicap sarà riservata una postazione dedicata). La prevendita dei biglietti per le tribune si è tenuta ieri, mercoledì 25 settembre, ma i biglietti rimanenti saranno venduti, fino ad esaurimento, venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 18 alle 20 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15 alla sede del Comitato organizzatore del San Michele, in piazza Matteotti 1 a Carmignano.

Si ricorda che, per motivi di sicurezza, non sarà consentito introdurre all'interno dell'area della festa oggetti di vetro (come bottiglie o barattoli per omogeneizzati) e lattine. Nelle giornate della festa sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito – attivo venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 19.30 alle 2.30, domenica 29 dalle 14 alle 23 – con partenza da La Serra e da Seano (nei pressi del Parco Museo Quinto Martini), dove si trovano i parcheggi scambiatori. Non sarà possibile salire in paese in auto venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 18 alle 2 di notte del giorno successivo e domenica 29 settembre dalle 14 alle 22.