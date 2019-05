16.05.2019 h 10:12 commenti

Il gruppo pratese "Il Sogno di Jek" firma la colonna sonora dell'ultimo film di Paci

Il trio è si è formato circa due anni fa e "Non ci resta che ridere" è il loro primo singolo. Jamax, Evry e Keaton adesso stanno registrando il loro primo album

Ba.Be

C’è molto di Prato nell’ultimo film di Alessandro Paci “Non ci resta che ridere”. Oltre ad alcuni attori, produttori e location, anche la musica è made in Prato. Il regista ha infatti deciso di commissionare la colonna sonora del film al gruppo “Il Sogno di Jek”, composto dagli artisti pratesi Fabio Giuliani, Enrico Matheis e Simone Gabbiani. I tre, in arte rispettivamente Jamax, Evry e Keaton, hanno fondato il gruppo musicale un paio di anni fa e “Non ci resta che ridere” (che porta appunto il nome del film) è il loro primo singolo. La canzone è uscita in radio il 3 maggio, in occasione dell’uscita del film. È stato realizzato anche un videoclip, girato da Luca Branchetti e che vede la partecipazione, tra gli altri, proprio di Alessandro Paci.“Avevo già lavorato con Paci con il mio vecchio gruppo ‘Toscani Classici’- racconta Fabio Giuliani - sia per i suoi film che per i suoi spettacoli teatrali. Circa un anno fa ci siamo sentiti, gli ho raccontato del mio nuovo gruppo ed è lì che lui ci ha chiesto di scrivere la canzone per il suo ultimo film”.Adesso “Il Sogno di Jek” sta registrando gli altri brani per il primo disco, la cui uscita è prevista per l’autunno 2019. “L’idea del gruppo era nata quasi per gioco - spiega Giuliani - ma poi abbiamo fatto sentire alcuni pezzi al produttore Diego Calvetti, che ci ha proposto di incidere un album. Per noi è stato un onore, perché Calvetti è il produttore di artisti molto importanti, come Ermal Meta, Noemi e Ultimo”.