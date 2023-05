11.05.2023 h 11:51 commenti

E' guerra a colpi di carte bollate nella Fondazione Cariprato: il Consiglio di Stato rimanda a dicembre la sentenza

I giudici del secondo grado amministrativo hanno deciso di attendere la decisione del Tribunale ordinario di Prato sulla causa civile presentata dalla ventina di soci guidati da Mauro Giovannelli, contrari alle modifiche allo statuto dell'ente

E' rimandata a dicembre l'ultima battaglia del durissimo scontro interno alla Fondazione Cariprato sulle modifiche dello Statuto apportate nel 2020 sotto la guida del presidente Franco Bini. Il Consiglio di Stato vuole aspettare la decisione del Tribunale ordinario di Prato sulla causa civile presentata dalla ventina di soci guidati da Mauro Giovannelli, contrari alle modifiche e per questo firmatari anche del ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. I giudici amministrativi di secondo grado, pur sottolineando che le due impugnazioni non presentino un rapporto di pregiudizialità, ritengono opportuno acquisire l’esito del giudizio civile perché nel caso venissero accolte le tesi dei ricorrenti sui vizi “radicali” della delibera (quella assembleare contenente le modifiche allo statuto approvata dal Mef), la stessa non avrebbe più l’efficacia necessaria per operare le modifiche allo Statuto. L’udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il primo marzo scorso e dunque la sentenza è attesa a breve. Su quella base il Consiglio di Stato farà le sue valutazioni nel merito del proprio ricorso. L’udienza è fissata al 5 dicembre. Nel disporre il rinvio, i giudici amministrativi hanno respinto l’appello incidentale proposto dalla Fondazione che sosteneva il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti, e accolto invece la richiesta dei ricorrenti di rinviare o sospendere il giudizio in attesa della sentenza civile. Tra i punti contestati dai ricorrenti l’allargamento dell’assemblea dei soci nominati dagli enti, il divieto di delega, l’eliminazione della figura dei soci a vita, l’ampliamento del consiglio d’indirizzo lasciando inalterata la quota di competenza dell’assemblea. Regole applicate per l’elezione dei nuovi vertici e la scelta della nuova presidente Diana Toccafondi. Se il giudice civile accogliesse il ricorso del gruppo di Giovannelli e il Consiglio di Stato ne replicasse l’impostazione, le modifiche statutarie sarebbero annullate. Cosa che potrebbe portare all’azzeramento di tutti i vertici, al rischio commissariamento e alla necessità di tornare al voto con le vecchie regole.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus