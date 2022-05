31.05.2022 h 14:20 commenti

E' fuori pericolo la bambina caduta in piscina durante la festa di matrimonio

La piccola resta ricoverata al Meyer ma la grande paura sembra essere passata. Intanto la procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per ricostruire cosa sia esattamente accaduto nel pomeriggio di sabato

E' fuori pericolo la bambina di due anni caduta sabato in una piscina mentre con la famiglia partecipava ad una festa di compleanno. La buona notizia arriva dal Meyer di Firenze, dove la piccola è arrivata con un'ambulanza, dopo essere stata provvidenzialmente rianimata già sul posto grazie ad una cameriera e ad una invitata alla cerimonia, che hanno praticato le manovre salvavita già prima dell'arrivo dei sanitari. Un'azione fondamentale per evitare che la disgrazia di tramutasse in tragedia ma anche per far sì che non ci fossero danni neurologici dovuti alla prolungata assenza di ossigeno durante l'arresto cardiaco.

I medici del Meyer hanno deciso di tenere ancora nel reparto di Rianimazione la piccola, anche per monitorare meglio lo sviluppo della situazione, ma la grande paura dovrebbe essere ormai alle spalle. Sulla vicenda, avvenuta in una villa di via dei Ciliegi a Gonfienti, ha aperto un'inchiesta la procura di Firenze. Da accertare, in particolare, come abbia fatto la bambina a finire dentro la piscina che si trovava in un'area chiusa visto che non era stata affittata dagli sposi.