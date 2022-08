20.08.2022 h 12:16 commenti

È fatta per Giorgio Silli: capolista per ‘Noi moderati’ del proporzionale della Camera a Prato

Il deputato uscente, eletto nel 2018 con Forza Italia, si rimette in corsa con Italia al Centro, il partito di Giovanni Toti che fa parte della compagine centrista che affianca Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. “Ogni voto per noi - il commento - va ai valori dell’atlantismo e dell’europeismo”

Giorgio Silli, deputato uscente ed ex assessore all’Immigrazione del Comune di Prato, è pronto a giocare anche la partita delle elezioni politiche 2022. Il suo nome, infatti, è il primo del listino proporzionale della Camera Toscana 1 (Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara) che, nelle ripartizioni delle caselle che il centrodestra ha riservato alla compagine ‘Noi moderati’, è andata a Italia al Centro, il partito di Giovanni Toti. L’onorevole pratese, entrato per la prima volta in Parlamento nel 2018 con Forza Italia, alla fine l’ha spuntata assicurandosi il ruolo di capolista. L’ufficializzazione è arrivata nel pomeriggio di oggi, sabato 20 agosto, mentre erano (e sono) ancora in corso le manovre per comporre non solo il listino che interessa la provincia di Prato ma anche gli altri toscani per i quali i capilista sono stati comunque già designati: Lucia Tanti di Italia al Centro per il collegio Toscana 2, Roberto Paolucci dell’Udc per il collegio Toscana 3. Altro nome certo per la corsa dei centristi è quello di Roberto Paolucci - Noi con l’Italia - al collegio uninominale al Senato. Giorgio Silli, braccio destro di Toti e tra i più impegnati al tavolo della trattativa per la ripartizione delle liste del centrodestra e poi per la composizione centrista, punta ovviamente a bissare l’affermazione del 2018 quando, candidato all’uninominale, ebbe la meglio sul candidato paracadutato del Pd, Benedetto Della Vedova. “Ogni voto dato in più alla lista dei moderati - il commento a caldo di Silli - porterà nel centrodestra i valori dell’atlantismo e dell’europeismo. Siamo coloro che hanno votato la fiducia a Draghi fino alla fine e crediamo che il tempo delle promesse a caso sia scaduto. Serve raccontare la verità e non continuare con la politica delle contrapposizioni come se fosse tifo da stadio. Raccontare la verità - conclude Silli - anche a costo di perdere voti a volte”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus