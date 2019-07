12.07.2019 h 13:46 commenti

E' durata solo 24 ore la chiusura della Superlativa, oggi operai già a lavoro

Pagata la sanzione e regolarizzati i lavoratori a nero, l'azienda a conduzione cinese può riprendere l'attività come già successo altre due volte. Brezzo (Filctem Cgil) torna a chiedere l'intervento del ministro Di Maio

E’ durata meno di 24 ore la sospensione dell’ attività lavorativa alla Superlativa, la tintoria che mercoledì scorso (( LEGGI ) è stata sanzionata per la terza volta dal gruppo interforze per la presenza di 15 lavoratori senza regolare contratto di lavoro di cui 6 clandestini. Da ieri 11 luglio è stata ripresa la produzione.Secondo la legge, infatti, basta regolarizzare i contratti, (è sufficiente un part time) e pagare la multa per le violazioni accertate, per riprendere a lavorare. In sostanza, per le forze dell'ordine è come svuotare l'oceano con un piccolo secchio.Un meccanismo ben conosciuto dalla Filctem Cgil Prato che da mesi chiede al ministro del lavoro Luigi Di Maio un incontro per cercare di rompere questo circolo vizioso. “Riteniamo - spiega il segretario generale Massimo Brezzo - indegno di un Paese civile che una azienda come la Superlativa, più volte recidiva, possa ottenere, in un giorno, la revoca della sospensione e riprendere tranquillamente a lavorare, probabilmente nello stesso modo. Perché in Italia un lavoratore che fa dodici ore in nero, sette giorni la settimana, può essere regolarizzato assumendolo a part-time da lì in avanti. E così quello che ieri era illegale oggi diventa legale e si può proseguire nello sfruttamento mantenendo e facendo proliferare un sistema illegale di produzione che si basa proprio su questo”.Secondo il sindacato Di Maio non risponde da mesi alle richieste di un incontro: “Sarebbe l’occasione – continua Brezzo - anche per ricordagli che la Superlativa lavora in conto terzi ed ha evaso le contribuzioni, quindi ci aspetteremo che l'Inps, in base alla legge, ne chiedesse conto ai committenti, che così ci penserebbero due volte prima di far lavorare chi sfrutta. E sfruttando commette reati che prevedono anni di galera e che devono essere perseguiti”.Intanto anche ieri sera 11 luglio, SiCobas ha organizzato un picchetto davanti all’ingresso della Superlativa per impedire l’ingresso dei camion. “Visto che la prefetta – ha spiegato Luca Toscano, leader del sindacato – non ha ancora convocato l’incontro richiesto da noi e dalla proprietà, abbiamo proposto un tavolo di lavoro con la controparte bypassando la prefettura con la speranza di sbloccare la situazione”.