E' disoccupato ma ha un tenore di vita alto: trovato con 30 grammi di cocaina pronta per essere spacciata

I carabinieri hanno arrestato un 31enne sposato e con due figli: a tradirlo le abitudini incompatibili con il suo status economico. In manette anche un altro pusher mentre un terzo è stato solo denunciato

Due arresti, una denuncia e circa 35 grammi di cocaina sequestrata. Questo il bilancio di una serie di interventi messi a segno ieri, 14 febbraio, dai carabinieri nell'ambito della lotta allo spaccio di droga.

Il primo è stato eseguito in primissima mattinata da una pattuglia della Sezione Radiomobile nei pressi di via Garibaldi. In manette è finito un cittadino tunisino di 31 anni, residente a Firenze ma domiciliato a Prato, dove convive con la compagna e due figli. L’uomo era da tempo sotto la lente d’ingrandimento dei militari che avevano raccolto informazioni sul suo insolito tenore di vita, incompatibile per un disoccupato senza reddito. A insospettire i militari anche le sue frequentazioni con personaggi legati al mondo dello spaccio. Così l'uomo è stato fermato e perquisito: addosso aveva oltre 30 grammi di cocaina già confezionata per la vendita. Sequestrato anche un sofisticato bilancino portatile di precisione.

Il secondo arresto - sempre in flagranza - è stato effettuato anch’esso nel centro storico, stavolta dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo, indirizzati sull’obiettivo da alcune segnalazioni di residenti esasperati arrivate alla centrale operativa del comando provinciale. L'arrestato è un marocchino 35enne sorpreso mentre cedeva cocaina a un giovane pratese. A tradirlo è stato il nervosismo dimostrato alla vista dei militari.

Solo denunciato invece a piede libero un terzo marocchino 44enne, sorpreso in nottata a spacciare in via Pistoiese dai carabinieri di Montemurlo e trovato in possesso di varie dosi di cocaina per circa 3,5 grammi. Il fatto di essere incensurato gli ha evitato di finire in carcere ed è stato così denunciato.



