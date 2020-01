31.01.2020 h 15:31 commenti

E' di scena la Rivista del Pagliette con un'ispirazione "divina"

Dal 26 al 29 marzo al Politeama "A un certo momento l'inferno" il viaggio di Dante nei gironi di Prato. Un omaggio anche alla memoria di Rodolfo e Roberta Betti che hanno firmato i testi e le canzoni di tanti spettacoli

Torna al Politeama la Rivista del Buzzi con un’ispirazione “divina”. Dal 26 al 29 marzo è di scena “A un certo momento l’Inferno” dedicata a Rodolfo e Roberta Betti firmata dal Club delle Pagliette. La prima novità, dopo tre anni di assenza dalle scena, sarà l’apertura senza il “Gaudeaums” ma con una canzone dedicata a Rodolfo Betti a cui si ispira anche il titolo “a un certo momento” frase che l’autore di tante riviste era solito utilizzare per attirare l’attenzione e ristabilire l’ordine. La storia racconta di un Dante in versione balneare in compagnia di una pedante Beatrice e di un’insopportabile suocera che per riuscire a scrivere la fine del suo poema è costretto a tornare a Firenze, ma ingannato da Lucio fa tappa a Prato dove trova l’ispirazione per terminare il poema. “Come sempre – racconta il regista Alessio Gori - c’è una morale e soprattutto lo stretto legame, tra i testi e la storia di Prato”.

Coinvolti più di 80 persone fra attori e ballerini equamente divisi fra nuove e vecchie generazioni. “Sono molto contento di essere alla presidenza in questa occasione – ha spiegato Matteo Carollo presidente del Club delle Pagliette -stiamo lavorando a ritmi serrati con prove quasi tutti i giorni”.

Le musiche, in parte rinnovate e in parte cover, sono firmate da Marcello Becattini la produzione di Claudio Chiti, Simone Leoni e Marco Pugi la coreografia di Eric Basso, Rebecca e Camilla Innocenti e Mariangela Superbo.

“Negli ultimi anni abbiamo avuto molti lutti – spiega Gabriele Villoresi presidente Associazione Club – e a Roberta e Rodolfo gli zii della Rivista, dedichiamo volentieri questa edizione. La Pagliette continuano nella loro attività guardando al futuro e anche quest’anno devolveremo in beneficenza il ricavato. Negli ultimi dieci anni abbiamo raccolto quasi 100mila euro”.

I biglietti sono in vendita da domani 1 febbraio al Politeama prezzi da 10 a 25 euro. Domenica 29 marzo doppio spettacolo pomeriggio e sera.



