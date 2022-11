28.11.2022 h 15:07 commenti

E' di Prato il cane più anziano del mondo ed è una star dei concorsi

Si chiama Cicci, abita a Narnali dove fa coppia fissa con il suo proprietario ed è conosciuto e amato da tutta la frazione. A Calenzano è stato l'ospite d'onore dell’ottava edizione della “Expo Canina del Cuore”

E' pratese, una star invitatissima e batte un record mondiale: è Cicci, il cane più anziano del mondo che compirà 24 anni il prossimo gennaio. Riccioli scuri, incrocio tra uno Spitz e un barboncino, nonostante l’età è vivace, sanissimo e ancora sfila sulle passerelle delle mostre canine . Il famoso amico a quattro zampe viene da Prato, esattamente da Narnali, nel quartiere lo conoscono davvero tutti così come il suo padrone , Roberto Cirillo, 51 anni, dipendente di un’azienda di trasporti, inseparabile dal suo amico a quattro zampe da quando lo ha preso, 17 anni fa. Cicci ieri, domenica 27 novembre, a Calenzano, accompagnato dal suo padrone Roberto, è stato l'ospite d'onore dell’ottava edizione della “Expo Canina del Cuore”. Un appuntamento di divertimento per chi ama gli animali (un centinaio i cani che hanno partecipato) ma anche solidale a favore dell’Associazione Noi per Voi onlus. Presente anche un banchino dell'ospedale pediatrico Meyer. I cani sono stati giudicati in base alle categorie come cuccioli, giovani, veterani e meticci, sono tutte categorie di premiazione.

Anche Cicci è stato premiato con un riconoscimento per il cane più anziano. Se Cicci potesse parlare ne racconterebbe di storie , come quando è sopravvissuto al veleno per i topi, ad un auto che lo ha investito e molte altre disavventure. Non è mai rientrato nel Guinness dei primati solo perché non ha alcun libretto ufficiale che testimonia la sua vera età. Solo chi lo ha conosciuto in questi lunghi anni può testimoniare che il primato sia suo.

Caterina Gonnelli