E'di Poggio il campione toscano di pugilato, Francesco Bacchereti giovane re dei pesi medi

Tra pochi giorni rappresenterà la Toscana ai campionati nazionali. Nipote del noto compianto ristoratore Giorgio, sogna di restare nel mondo del pugilato

È poggese il campione toscano dei pesi medi. Si chiama Francesco Bacchereti, ha 20 anni e si è laureato re dei guantoni lo scorso primo maggio a Grosseto, accompagnato dagli allenatori Fausto Talia e Gianfranco Cerbai della Pugilistica pratese. È in questa associazione sportiva che Francesco 8 anni fa ha iniziato a saltellare sul ring e ora si trova a rappresentare la Toscana nella sua categoria ai campionati nazionali che si terranno dal 9 al 13 maggio a Cascia in Umbria. Appartenente a una nota famiglia di ristoratori capitanati da Morando Bacchereti, fondatore della trattoria Tramway al Ponte all'Asse, Francesco si è avvicinato al pugilato per caso: "ho accompagnato un amico, poi lui ha smesso e io ho continuato. Mi alleno tutti i giorni e seguo una dieta ferrea, ma mi piace. Mi aiuta molto nella concentrazione e nell'autocontrollo". Nella vita del giovane campione poggese c'è anche lo studio, frequenta il primo anno di Agraria. Cosa vuole fare da grande? Presto per dirlo: "sicuramente voglio restare nel mondo del pugilato anche come preparatore atletico". Intanto vive il presente e porta fiero sul petto la sua meritata medaglia: "il mio avversario - racconta Francesco- era molto forte, è arrivato in semifinale con un ko alla prima ripresa. Non è stato facile. Sono andato lì per vincere, ma questo ha significato misurarsi con avversari molto forti tra cui anche amici. Alla fine ho vinto per tre riprese su tre. Non solo la medaglia. Il pugile poggese porta in faccia i "segni" della vittoria, due occhi neri. Non facile per un giovane: "e invece con le ragazze funziona - scherza - e comunque è un prezzo che sono disposto a pagare". La determinazione è evidente ed è stata fondamentale per vincere le resistenze di mamma Margherita e babbo Paolo: "Mi ci è voluto un anno per convincerli. Poi hanno dato il permesso convinti che dopo pochi mesi mi sarei stancato. E invece sono ancora qui". Il tifoso più convinto e appassionato è sempre stato nonno Giorgio, scomparso pochi mesi fa: "era il suo fan più grande -racconta la mamma Margherita - non si perdeva un incontro. Andava ovunque". Chi pensa che il pugilato sia uno sport per violenti sbaglia di grosso, parola di campione: "Anzi, c'è molto rispetto per l'avversario. Dopo il ring ci si abbraccia e si chiacchiera. Lo consiglio a tutti -conclude Francesco- soprattutto ai bulli. Quando sei sul ring non hai davanti persone più deboli da tormentare. Il pugilato aiuta ad autocontrollarsi e ad essere più sicuri di se. Conosco tanti ragazzi scalmanati che poi con i guantoni si sono calmati. È il miglior rimedio per guarire dal bullismo. E poi ti aiuta a crescere perché sul ring sei da solo. L'allenatore ti dà le dritte ma poi devi vedertela tu. Se vinci la vittoria è tutta tua, ma questo vale anche per le sconfitte. Non puoi scaricare la colpa su nessun altro".

Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

