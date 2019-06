28.06.2019 h 10:33 commenti

E' di Montemurlo il campione italiano di biliardo a nove birilli

Michel Galeotti, 27 anni, ha vinto in coppia con Matteo Gualemi. La gara si è svolta a Sain Vincent. Duecento i partecipanti provenienti da tutta Italia. Gli auguri del sindaco

Il montemurlese Michel Galeotti, 27 anni, in coppia con Matteo Gualemi, ha vinto il titolo italiano di biliardo a nove birilli. La gara si è svolta il 26 e il 27 giugno a Saint Vincent in Val d'Aosta. In gara oltre 200 sportivi del tavolo verde da tutta Italia, moltissimi i professionisti. Una vittoria sudata per Michel che dopo aver passato le qualificazioni, ieri, 27 giugno, ha conquistato il titolo dopo cinque incontri e quasi tredici ore di gioco, dalle ore 11 del mattino a mezzanotte:« Ho smesso ora di piangere dall'emozione. - ha detto Michel Galeotti che ancora è emozionato e quasi non crede all'impresa che è riuscito a compiere - È stata una maratona lunga e sofferta ma alla fine, il mio compagno di squadra Matteo Gualemi ed io, ce l'abbiamo fatta. Essere campione italiano è un'emozione bellissima»

Grande anche la soddisfazione del sindaco Simone Calamai nell'apprendere la notizia: «Si tratta di un bellissimo successo e non posso far altro che esprimere le mie congratulazioni a Michel anche a nome di tutta la comunità montemurlese. - ha detto- Montemurlo ha la fortuna di avere un movimento sportivo in crescita che vede sempre più montemurlesi ai vertici in varie discipline. Michel gioca a biliardo fin da quando aveva 17 anni ed ora il suo impegno è stato ripagato dalla conquista di questo importantissimo traguardo». La vittoria di Michel vale ancora di più perché non è un professionista, infatti, il giovane lavora nella mesticheria di famiglia e dedica agli allenamenti i ritagli di tempo. Ogni giorno, dopo il lavoro, va al circolo Gelli di Bagnolo ad allenarsi e tra i suoi spettatori più assidui c'è sempre Roberto Biagini che ama questo sport e sogna di portare una gara proprio a Montemurlo. Un sogno che con la conquista del titolo italiano da parte di Michel potrebbe essere più vicino.



