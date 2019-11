22.11.2019 h 15:01 commenti

E' di moda il mio futuro, ecco gli studenti più bravi che hanno vinto i concorsi

Francesca Plumari della scuola media Lippi, Emilio Nicu e Niccolò Sacchetti del Buzzi sono stati premiati per la loro creatività. Al via il nuovo corso per Tecnico superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità

Sono tre i vincitori dei laboratori organizzati al Museo del Tessuto in occasione della terza edizione di “E’ di moda il mio futuro...” : Francesca Plumari della scuola media Lippi, Emilio Nicu e Niccolò Sacchetti del Buzzi.

A Francesca il premio creatività per aver realizzato una T -short, mentre agli studenti delle superiori per aver colorato in modo originale un paio di jeans.

“E’ stata un’ esperienza bella - il commento degli studenti – che ci ha permesso di sperimentare tecniche che non conoscevamo, ma anche di provare la nostra manualità”.

E proprio sul saper fare è stato incentrato tutto il percorso che ha coinvolto 850 studenti, di 8 scuole che hanno partecipato a diversi laboratori, tra cui uno sulla motivazione e su come affrontare un colloquio di lavoro. “Questo progetto ha una forza valenza strategica – ha spiegato Andrea Cavicchi presidente della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord – perché punta sulle risorse umane, il bene più prezioso che abbiamo. Stiamo lavorando per far conoscere ai ragazzi le opportunità del settore”.

E proprio in tema di formazione, in collaborazione con Mita è partito il primo corso di Tecnico superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità per il settore tessile- abbigliamento-moda coofinanziato dal Miur e dal fondo sociale europeo. “Abbiamo articolato il corso che dura due anni – ha spiegato Antonella Vitiello di Mita – in quattro semestri per un totale di 2.000 ore di cui 800 di stage. I venticinque corsisti provengono anche dai licei e non solo da quelli pratesi”. Il costo per due anni di lezione è di 1.000 euro, tra gli argomenti trattati anche la storia del distretto pratese.

Confindustria Toscana Nord stanno anche organizzando un corso per addetto ai processi di filatura e tessitura e uno di addetto processi di finisaggio.

E’ di moda il mio futuro, realizzato in collaborazione con GiGroup, ha avuto anche il patrocinio del Comune di Prato: “Un’ iniziativa importante – ha commentato l’assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri – che ha messo al centro il saper fare, tema che sta molto a cuore all’amministrazione comunale”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus