15.12.2018 h 14:37 commenti

E' corsa ai regali di Natale, si punta ad oggetti di qualità. I nonni sono i più generosi

Iniziato lo shopping natalizio, freddo e luminarie incentivano gli acquisti. Anche mille euro il budget. I nonni non baderanno a spese. Il regalo più cercato? Personalizzato e soprattutto di qualità

a.a.

Un Natale all’insegna del regalo importante, soprattutto per i bambini, e con budget che arrivano fino a 1.000 euro.Complice il freddo e l’atmosfera di festa nel centro storico tanti pratesi questa mattina, sabato 15 dicembre, hanno iniziato lo shopping natalizio. Come ogni anno i negozi di giocattoli sono stati presi d’assalto; sono i nonni a spendere le cifre più alte, mentre zii e genitori fanno “cartello” per acquistare un gioco più importante: piste dei trenini per i maschietti , bambole e cucine per le bimbe. “Siamo molto soddisfatti - raccontano dalla Città del Sole – oltre ai regali importanti vengono acquistati piccoli pensierini da mettere sotto l’albero per il gusto di aprire i pacchetti”. E così si aspetta pazientemente in fila: “Ho tre nipoti – racconta una nonna – tutti piccoli e ho deciso per un gioco didattico che possa aiutarli nella crescita, niente Playstation quindi, ma Lego e costruzioni in legno per dare sfogo alla fantasia”.Trovato il regalo per i più piccoli si scatena la ricerca del dono per gli adulti; profumi, maglioni sono sicuramente i più richiesti anche se i prodotti alimentari restano un punto fermo, dalle ceste, al formaggio fino ai biscotti con vino e liquori. “Il budget medio è cresciuto si arriva anche a 150 euro e per agevolare i nostri clienti – spiegano dal Pastificio Ferraboschi – abbiamo realizzato la una gift card a scalare in modo che chi la riceve possa acquistare secondo il proprio gusto e i propri tempi, in modo da non sprecare nulla”. Intanto in molti fanno la coda per comprare lasagne, tortelli e gli immancabili tortellini da brodo. “Il regalo di Natale per la mia nonna – racconta una nipote – sono proprio i tortellini in brodo, a ricordo di quando era più giovane e riusciva a farli lei in casa. Aggiungo anche un pezzo di formaggio sottovuoto, con 30 euro la rendo felice”.Dal cibo alla cultura: presi d’assalto anche le librerie “I romanzi – precisano alla libreria Gori – sono sicuramente il genere più richiesto, ma ritornano di moda anche i libri per bambini di ogni età, magari unito a piccoli manufatti artigianali come astucci e porta matite in legno,scontrini che arrivano anche a 30 euro”.Per chi vuole un regalo veramente importante la gioielleria è una tappa obbligata, naturalmente con investimenti più alti. “Per l’uomo – spiegano da Tentazioni - l’orologio è un classico di Natale, anche qui con varie fasce di prezzo che arrivano fino 500 euro. Per la donna la fedina di diamanti resta il regalo più apprezzato, anche se il prezzo sale. Bene anche bracciali e orecchini, con importi più bassi, intorno ai 150 euro, ma di grande effetto”.E con l’arrivo del freddo si pensa subito a capi d’abbigliamento, per il Natale 2018 si preferiscono maglioni e giacche di qualità, anche in cachemire. “Mio marito – racconta una moglie alle prese con lo shopping – quest’anno si merita un dono speciale e un caldo maglione è perfetto e soprattutto duraturo”.Sostanza ma anche forma con i pacchetti confezionati da mettere sotto l’albero di Natale: più sono i nastri e i fiocchi maggiore l’atmosfera di Natale. “Fare lo shopping natalizio – spiega una coppia – per noi è un piacere, tutto l’anno ascoltiamo amici e parenti per carpire i loro desideri e ora abbiamo solo da scegliere il negozio dove trasformare un desiderio in un regalo gradito”.