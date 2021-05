20.05.2021 h 08:56 commenti

E' caccia a camerieri e cuochi per l'estate, la segreteria del Datini sommersa di richieste

All'istituto pratese arrivano chiamate anche dalla Versilia per avere nominativi di ragazzi che si sono diplomati disposti ad iniziare a lavorare per la stagione estiva. Offerte anche dai gestori di Prato e provincia

Con la riapertura di bar e ristoranti cresce la richiesta di personale specializzato e così la segreteria dell' istituto alberghiero Datini da giorni è sommersa da decine di richieste da parte dei gestori, alcuni anche dalla Versilia. “Non siamo un'agenzia interinale- spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – ma nell'interesse dei nostri alunni ed ex studenti, facciamo volentieri da intermediari che effettivamente nell'ultimo mese è cresciuto moltissimo rispetto agli anni precedenti”. Una richiesta che in parte è giustificata dalla necessità di avere più personale visto le nuove modalità del servizio (ad esempio, per l'aperitivo non prevede più il buffet ma un servizio al tavolo), dall' altra probabilmente anche per la fuga di lavoratori da un settore che è stato duramente colpito dalla pandemia per cui non sempre sono arrivati i sostegni .

Per coprire la carenza d'organico i gestori di bar e ristoranti hanno anche dato disponibilità ad avviare gli stage formativi, accogliendo studenti camerieri e cuochi.





