E' ancora paralizzato l'uomo che accusa le guardie giurate del pronto soccorso, ma la perizia non ha ancora fatto luce sui fatti

Per i due indagati il capo di imputazione è passato da tentato omicidio a concorso in lesioni aggravate. La perizia, depositata in questi giorni, è al vaglio della procura che intanto ha fissato l'incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni della vittima ricoverata in un centro specializzato dopo un lungo periodo trascorso all'ospedale di Prato

Non più tentato omicidio ma concorso in lesioni aggravate. E' cambiato il capo di imputazione per le due guardie giurate in servizio all'ospedale Santo Stefano indagate dalla procura di Prato in seguito alla denuncia di un sessantenne trovato in gravissime condizioni in una delle sale del pronto soccorso la sera dello scorso 4 ottobre. Stando alla sua denuncia, le guardie giurate lo avrebbero picchiato. Un pestaggio in piena regola almeno a giudicare dalle numerose fratture, dai traumi e dalle lesioni riscontrate subito dai sanitari dell'ospedale di turno quella sera e confermate dalla perizia disposta dalla procura e depositata in questi giorni. Il sessantenne, infermo e recentemente trasferito dall'ospedale di Prato in un centro specializzato, è stato interrogato e avrebbe confermato tutte le accuse a carico degli indagati, uno difeso dagli avvocati Giuseppe Nicolosi e Michela De Luca e l'altro dall'avvocato Nicodemo Gentile. Un quadro clinico già compromesso quello del sessantenne per precedenti patologie e dunque si tratta ora di capire quanto l'aggressione denunciata abbia influito sulle attuali condizioni di salute. Da una prima valutazione non sembra che lo stato di infermità sia conseguenza dell'azione addebitata alle due guardie giurate, mentre alcune delle fratture sarebbero compatibili con il racconto della vittima, difesa all'avvocato Manuele Ciappi, e con la ricostruzione fatta dagli investigatori. I due indagati, sospesi dal lavoro, devono difendersi dall'accusa di aver agito in concorso morale e materiale tra loro. In sostanza, secondo la procura che ha fissato un incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni del sessantenne, uno avrebbe picchiato e l'altro avrebbe assistito. Cosa sia successo effettivamente quella sera non è chiaro. Poche le certezze, tanti gli interrogativi. Di sicuro c'è che il sessantenne si presenta al pronto soccorso come spesso in precedenza; noto come tossicodipendente, quella sera avrebbe chiesto di essere visitato dai medici e con loro avrebbe avuto una discussione ed è a questo punto che sarebbero intervenute le due guardie giurate. Poi l'uomo viene trovato a terra, riverso con la faccia sul pavimento, con gravi lesioni al collo e in altre parti del corpo. Le due guardie giurate hanno sempre respinto con forza l'accusa del pestaggio.