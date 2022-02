21.02.2022 h 11:10 commenti

E' allarme per due focolai di aviaria in provincia di Prato: l'Asl vara le ordinanze restrittive

I casi in pollai a Bagnolo e Vernio: tutti gli animali saranno ora abbattuti. L'istituto Zooprofilattico ha evidenziato la presenza del virus H5N1, quello più pericoloso. Esclusi al momento rischi per gli uomini

L'allarme per l'influenza aviaria ha raggiunto anche la provincia di Prato. Due focolai sono stati individuati in altrettanti pollai domestici a Bagnolo, nel comune di Montemurlo, e a Vernio. La notizia è riportata nell'edizione di oggi de La Nazione, che sottolinea come l’Asl Toscana Centro con il dipartimento di veterinaria, sicurezza alimentare e prevenzione abbia già emesso un’ordinanza con le restrizioni per contenere la diffusione del virus. Le restrizioni riguardano tutti gli allevamenti – piccoli e grandi – che si trovano nel raggio da tre a dieci chilometri di distanza dai due luoghi dove sono stati rintracciati i casi di volatili infetti.

L'influenza aviaria è una malattia virale che colpisce per lo più gli uccelli selvatici che, di solito, non si ammalano, ma possono essere molto contagiosi per gli uccelli domestici come polli, anatre, tacchini e altri animali da cortile.

"I casi evidenziati in provincia di Prato - spiega il dottor Luca Cianti, direttore del servizio veterinario dell'Asl - sono stati analizzati dall'istituto Zooprofilattico che ha evidenziato la presenza del virus H5N1, quello a più alta patogenicità. I focolai sono stati individuati in due pollai domestici e riguardano poche decine di animali, che ora saranno tutti abbattuti.

Focolai di aviaria sono stati trovati in allevamenti che si trovano nel nord-est dell’Italia, ma questa è la prima volta che vengono isolati anche in provincia di Prato.

L’ordinanza ha stabilito due fasce di rischio: una a tre chilometri dai siti dove si sono verificati i focolai (fascia di protezione) e una a dieci chilometri (fascia di sorveglianza). L’area è piuttosto estesa e riguarda non solo i comuni di Montemurlo e Vernio ma anche Cantagallo, Vaiano, l’area nord-ovest di Prato, Agliana, Montale e una parte di Quarrata. Stringenti i controlli da parte dell'Asl che cercherà di identificare e isolare subito eventuali nuovi focolai.

Al momento non è chiaro se il virus possa trasmettersi all'uomo, anche se ci sono stati casi di zoonosi per persone che erano a stretto contatto con i volatili. Ad ora sembra escluso il passaggio del virus da uomo a uomo, ma la storia delle epidemia insegna a prestare sempre la massima attenzione. Così l'allarme per l'aviaria è molto alto, non fosse altro per i danni che l'epidemia può provocare agli allevatori.