E' ai domiciliari ma continua a spacciare, tradito da una leggerezza durante il controllo dei carabinieri

I militari erano passati per verificare la presenza in casa del 38enne e si sono insospettiti vedendo nel cestino una bustina di quelle usate per confezionare le dosi. In casa trovata ketamina, shaboo e marijuana

Ancora un sequestro di droghe sintetiche operato dai carabinieri che, anche questa volta, hanno arrestato uno spacciatore di origine cinese. E' successo nel pomeriggio di venerdì 25 giugno quando una pattuglia di militari della Sezione Radiomobile sono andati a controllare un trentottenne cinese che si trovava in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Prato. Nel corso del controllo è emerso che l’uomo aveva riattivato i canali di spaccio. I carabinieri hanno trovato in casa un etto e mezzo di ketamina ed alcuni grammi fra shaboo, altra droga sintetica in uso fra gli asiatici, marijuana ma, soprattutto, di un consistente quantitativo di piccole bustine di cellophane a chiusura ermetica per il confezionamento di singole dosi destinate alla vendita. A tradire lo spacciatore è stata proprio una di quelle bustine lasciata in vista all’interno di un cestino dei rifiuti. La cosa non è sfuggita ai carabinieri che hanno deciso di perquisire la casa, trovando alla fine lo stupefacente. A questo punto per il 38enne è scattato l'arresto e il giudice ha deciso di fargli scontare la custodia cautelare alla Dogaia e non più a casa.

