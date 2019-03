30.03.2019 h 09:23 commenti

E' ai domiciliari e allora continua a spacciare cocaina da casa: arresto bis per il pusher

Ancora una volta le misure alternative al carcere si rivelano un deterrente poco efficace. I carabinieri di Iolo, insospettiti dal via vai di giovani dall'abitazione dell'uomo. hanno effettuato una perquisizione trovando lo stupefacente

Che gli arresti domiciliari, e meno ancora i vari obbligo di firma o di dimora, siano un deterrente a commettere crimini è ormai risaputo. Proprio per questo le forze dell'ordine non mollano l'attenzione su determinati soggetti nemmeno dopo averli arrestati la prima volta.

E' quanto successo ieri 29 marzo, quando i carabinieri di Iolo hanno arrestato un 40enne marocchino, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, negli ultimi giorni, hanno notato un via vai sospetto di giovani dall’abitazione del marocchino che si trovava agli arresti domiciliari proprio per reati inerenti gli stupefacenti. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma al momento della perquisizione domiciliare, quando sono stati trovati 18 ovuli di cocaina e tutto il necessario per il confezionamento e la suddivisione in dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato e questa mattina l’arrestato comparirà davanti al giudice.



