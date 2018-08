20.08.2018 h 09:27 commenti

E' agli arresti domiciliari ma la polizia non lo trova a casa, denunciato un pregiudicato

Due controlli nel pomeriggio di sabato scorso e tutti e due finiti nel nulla: l'uomo, 30 anni, non è stato trovato nella sua abitazione ed è scattata la denuncia

Evasione dagli arresti domiciliari. E' questa l'accusa della polizia a un marocchino di 30 anni, pregiudicato, che non è stato trovato a casa durante gli ultimi due controlli effettuati nel pomeriggio di sabato 18 agosto. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in via Dell'Abbaco, non era presente quando gli agenti per due volte si sono presentati alla porta e per questo è stato denunciato in stato di irreperibilità per evasione.



