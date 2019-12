07.12.2019 h 10:47 commenti

E' agli arresti domiciliari ma continua a spacciare da casa: portato in carcere

I carabinieri di Poggio a Caiano sono intervenuti nei confronti di un 41enne. Un altro pusher è stato arrestato in via Giuliano da San Gallo dopo essere stato sorpreso a cedere eroina a uno studente

Era agli arresti domiciliari ma, nonostante questo, continuava a spacciare. Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Poggio a Caiano, insieme ai colleghi Cinofili di Firenze, hanno arrestato un 41enne pregiudicato. I militari hanno accertato che l'uomo dalla propria abitazione, dove si trova in regime degli arresti domiciliari, continuava a spacciare, proseguendo così nella illecita attività per la quale era stato condannato. L’autorità giudiziaria ha quindi aggravato la misura revocando gli arresti domiciliari e applicando al pusher la custodia in carcere.

Un altro spacciatore è stato arrestato, nel corso della nottata di ieri 6 dicembre, dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo. Si tratta di un 28enne originario della Nigeria, sorpreso nei pressi di via Giuliano da San Gallo a Prato mentre cedeva un ovulo contenente circa 10 grammi di eroina ad uno studente residente a Pontassieve. Alla vista dei militari, il pusher ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un altro ovulo da eroina.



