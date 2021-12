15.12.2021 h 13:54 commenti

Duro scontro durante la partita di calcetto, giocatore assolto dall'accusa di lesioni aggravate

I fatti, avvenuti a Mezzana, risalgono al 2013. Nell'azione di gioco rimase a terra un calciatore che finì all'ospedale per un trauma ai testicoli e fu sottoposto ad un intervento chirurgico. Ottantotto i giorni di prognosi. La difesa: "Non fu un gesto volontario o dettato dalla cattiveria, l'arbitro nemmeno lo sanzionò"

Non fu un calcio assestato volontariamente per far male all'avversario ma uno scontro di gioco, peraltro neppure sanzionato dall'arbitro. Un trentatreenne di Vaiano è stato assolto dal tribunale di Prato davanti al quale è arrivato nel 2016 con l'accusa di lesioni aggravate in seguito all'infortunio di un coetaneo nel corso di una partita amatoriale di calcetto giocata a Mezzana nel 2013. La sentenza è stata pronunciata oggi, mercoledì 15 dicembre, al termine di un lunghissimo processo che ha visto l'avvicendamento di ben quattro giudici e diversi pubblici ministeri. Grande la soddisfazione dei difensori, Eugenio Zaffina e Alessandro Oliva, che hanno insistito sull'innocenza dell'imputato che – hanno ribadito a più riprese – non fece nulla di proposito per arrecare un danno al giocatore della squadra avversaria.

Secondo l'accusa, la botta ricevuta dalla vittima, che si era costituita parte civile, fu un gesto volontario che procurò un referto di 88 giorni per un 'trauma ai testicoli con rottura del didimo destro' che rese necessario un intervento chirurgico. Opposta la tesi difensiva secondo la quale l'infortunio fu né più né meno il frutto di un normalissimo scontro di gioco tanto che l'arbitro non intervenne e non prese nessun provvedimento contro il giocatore vaianese.



