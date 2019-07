18.07.2019 h 11:49 commenti

Duro colpo alla mafia nigeriana che opera in Italia, decine di arresti. Preso un uomo anche a Prato

Ondata di arresti nell'ambito di due indagini della Dda di Torino e di Bologna. La squadra mobile di Prato, insieme ai colleghi piemontesi, ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare a un nigeriano accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso

Duro colpo alla mafia nigeriana che opera in Italia. Decine di nigeriani arrestati nell'ambito di due operazioni connesse portate avanti dalla polizia di Torino e da quella di Bologna. Quaranta le persone colpite da provvedimento di custodia cautelare in carcere. Gli arresti sono stati eseguiti in molte zone del nord e del centro Italia. Uno dei nigeriani finiti nella rete è stato arrestato a Prato dagli agenti della Squadra mobile. L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Torino e di Bologna, contesta l'associazione mafiosa. Il sodalizio criminale si sarebbe spartito una grossa fetta del mercato della droga e della prostituzione in Piemonte e in Emilia Romagna. In manette sono finiti anche i capi del culto Maphite, accusati di gestire le iniziazioni delle prostitute, lo spaccio di droga e di mantenere rapporto con le altre organizzazioni criminali per il controllo del territorio. Gli arresti hanno riguardato i vertici del clan criminale, affiliati e semplici soldati.







