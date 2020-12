05.12.2020 h 15:29 commenti

Duro attacco del consigliere Spada al Comune: "Riversibility, playground, urban jungle: solo miseri fallimenti"

Il consigliere comunale interviene dopo la notizia di tre persone denunciate dalla polizia per aver occupato, e trasformato in dormitorio e in nascondiglio per la refurtiva, il container collocato al Serraglio e usato in estate come bar. Critiche al progetto anche da parte di Marco Curcio (Lega)

“Il container del Serraglio trasformato in dormitorio e deposito refurtiva. Peccato che i robottini non siano in servizio, avrebbero sicuramente impedito questo scempio.È una vergogna”. Interviene così il consigliere comunale Daniele Spada subito dopo la notizia di tre persone denunciate dalla polizia per aver occupato il container collocato dal Comune al Serraglio, trasformandolo in un rifugio notturno e in un nascondiglio per la refurtiva ( leggi ). “L’ennesimo progetto mirabolante che alla prova dei fatti si rivela un troiaio – commenta Spada usando una espressione colorita molto pratese - questa amministrazione sa soltanto affibbiare nomi inglesi e roboanti (riversibility, playground, urban jungle) a progetti che poi falliscono miseramente.Riversibility sostanzialmente non è mai partito nonostante le ingenti somme investite, il campo da gioco del Serraglio, a parte qualche giornata a primavera, è, e resta, territorio di spacciatori e disperati (come i fatti di oggi testimoniano). Aspettiamo a gloria la tanto strombazzata “Urban jungle”. Potete contarci: tre milioni di euro di soldi pubblici per tre piante su due palazzi, sarà - conclude il consigliere comunale - l’ennesima buffonata di questa amministrazione cialtrona”.A criticare il progetto anche Marco Curcio, consigliere comunale della Lega “Parole incomprensibili per progetti campati in aria: il container del progetto Riversibility posizionato al Playground è divenuto una baracca per malviventi che rubavano nei negozi. Roba da film, che la dice lunga su come la politica perda tempo dietro a parole inutili quando invece mancano cose essenziali per la vita di tutti i giorni: si deve ripartire dalle cose veramente essenziali, a cominciare dalla sicurezza”.