Durante i controlli anti Covid scoperti lavoratori a nero: sospese dai carabinieri tre attività

Si tratta di una ditta di confezione di maglieria; un’agenzia di servizi e un negozio di alimentari, i cui titolari sono stati denunciati. In alcuni casi impiegati clandestini. Sanzionato anche gruppo di ragazzini che erano tutti senza mascherina

Lavoratori non in regola con il contratto di lavoro, alcuni addirittura senza permesso di soggiorno e quindi irregolari in Italia. E' quanto scoperto dai carabinieri in una ditta di confezione di maglieria; un’agenzia di servizi e un negozio di alimentari. Le ispezioni, svolte insieme ai militari dell'Ispettorato del lavoro, sono state fatte nell'ambito dell'attività sul fronte dei controlli del rispetto delle normative anticovid. In tutti e tre i casi è stato denunciato penalmente il titolare e disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Sempre i carabinieri hanno svolto numerosi interventi sia in città che in provincia, anche a seguito di segnalazioni di assembramenti. Le verifiche hanno portato ad elevare sanzioni, in particolare ad un gruppo di giovanissimi che stazionavano in un’area pubblica senza indossare la mascherina.