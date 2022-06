16.06.2022 h 12:32 commenti

Duplice omicidio in centro, in azione i futuri Csi della New Haven. Curiosità tra i passanti

Da stamani in piazza San Francesco allestite due scene del crimine intorno alle quali hanno lavorato gli studenti americani del corso di Scienze forensi. Durante il soggiorno pratese previsti incontri con gli investigatori italiani

Due omicidi efferati: un uomo ucciso a colpi di pistola, un altro accoltellato mentre sta bevendo seduto a un tavolino. Sono queste le due scene del crimine allestite in piazza San Francesco a Prato e intorno alle quali si muovono, con fare professionale, una dozzina di giovani con guanti, mascherine e camici per evitare di contaminare le prove.



Il test, perché di questo si tratta, è andato in scena tra la curiosità dei passanti da stamani 16 giugno e ha visto protagonisti gli studenti del corso di Scienze forensi della New Haven University, sotto la supervisione del professore David San Pietro, esperto analista di Dna nei laboratori statunitensi ed è attualmente membro di numerose e importanti associazioni forensi americane.

Le due scene del crimine, allestite sotto altrettanti gazebo, hanno rappresentato l'occasione per i ragazzi di mettere in pratica quanto studiato in attesa di laurearsi ed entrare a far parte delle divisioni Csi dei dipartimenti di polizia americani e dell'Fbi. Gli studenti, come spiega il direttore della sede pratese della New Haven, Kevin Murphy, fanno parte del gruppo di 40 ragazzi americani arrivati a Prato a fine maggio per studiare presso il campus pratese della University of New Haven dove rimarranno fino agli inizi di luglio. Insieme a loro, il campus ospita anche gli studenti del corso di laurea di Dental Hygiene e Hospitality and Tourism Management.



"I corsi che facciamo qui in Italia - dice Murphy - si differenziano da quelli che teniamo negli Usa perché gli studenti hanno modo di confrontarsi con le tecniche del paese che li ospita. Qui a Prato, ad esempio, i ragazzi hanno visitato la questura e hanno incontrato gli investigatori italiani che hanno spiegato le tecniche di indagine. Sicuramente un arricchimento del loro bagaglio culturale in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro".

Così i futuri Csi per tutto il giorno hanno circoscritto la scena del crimine, acquisito gli elementi di prova, scattato foto e catalogato gli indizi per arrivare, a fine lavoro, ad elaborare una ricostruzione di quanto avvenuto e indicare le linee di sviluppo d'indagine. Un lavoro di pazienza e attenzione, ben diverso da quanto si vede in televisione. "Sicuramente - dice ancora Murphy - molti di questi ragazzi si sono iscritti a Scienze forensi dopo aver visto Csi in tv ma ben presto hanno capito che il lavoro reale è tutt'altra cosa".