25.08.2022 h 18:04 commenti

Duomo gremito per l'addio al vicesindaco Biancalani. Il vescovo: "Prego che qualche giovane raccolga il suo testimone"

Il ricordo commosso del sindaco Matteo Biffoni: "Auguro a tutti di trovare un porto sicuro nella vita come lo è stato lui per me". In tantissimi hanno voluto accompagnare 'Gigi' verso il suo ultimo viaggio

alessandra agrati

“Auguro a tutti di trovare un Gigi nella propria vita, quel porto sicuro che lui è stato per me. Qualcuno che stia sempre al vostro fianco con un unico interesse: il vostro bene. Ora fai buon viaggio, saluta Daniele (Biffoni ndr) e dopo esserti sistemato gli occhiali sul naso, continua a guardarci”. Al termine del discorso del sindaco Matteo Biffoni, pronunciato trattenendo a fatica le lacrime, la folla che, questo pomeriggio 25 agosto, ha gremito il Duomo per l'ultimo saluto al vicesindaco Luigi Biancalani, è esplosa in un lungo applauso. E lui, Matteo Biffoni, è scoppiato in un pianto liberatorio: “Spero che questo dolore passi il più velocemente possibile – ha detto – perchè è innanzitutto una questione personale”. Luigi Biancalani, 74 anni, è morto martedì scorso nella sua casa ( leggi ).Cerimonia che è iniziata alle 15.30 con il corteo funebre partito dalle cappelle del commiato della Misericordia e terminato in Cattedrale. La bara, portata a spalla, coperta, come per tutti i confratelli e le consorelle, dal cappello del pellegrino, la cappa e la coltre. Eppure, Biancalani, della Misericordia è stato anche il Proposto, la massima carica.Simboli di umiltà, dote che durante l'omelia delle esequie il vescovo Giovanni Nerbini ha più volte sottolineato. “Un uomo – ha ricordato – lontano da ogni ambizione personale, che ha sempre agito secondo la sua coscienza e la sua fede. Una persona che ti invogliava alla confidenza per poi saperti ascoltare e aiutare”. Un ricordo, quello del vescovo, che attinge anche a episodi vissuti insieme, nei momenti più difficili per la città, dove amministrazione e Diocesi hanno unito le loro forze: “Mi ha sempre colpito, non solo la conoscenza profonda della normativa, ma anche la capacità di ricordarsi i singoli casi delle tante persone che, quotidianamente, bussavano alla porta del suo assessorato ai servizi sociali. Prego perché qualche giovane possa prendere il suo testimone e far crescere la città come ha fatto Luigi”.E anche Biffoni ha ricordato come :“Da domani se vogliamo essere coerenti con la personalità di Luigi, dobbiamo mettere ancora più passione in quello che facciamo, ricordandoci, come faceva lui, che si deve avere anche il coraggio di dire no, quando non si può fare qualcosa”.In tanti, al termine della cerimonia, hanno voluto portare alla famiglia Biancalani una parola di conforto, un sorriso, non solo le numerose autorità presenti, ma anche i singoli cittadini. Fra loro forse, qualcuno che l'assessore aveva aiutato ridandogli un po' di speranza.