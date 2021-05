06.05.2021 h 20:18 commenti

Duecentocinquanta caregivers "battezzano" il nuovo centro vaccinale al Pellegrinaio

Tra loro un'intera famiglia che deve proteggere un componente fragile di 15 anni. E' il secondo hub del territorio e il primo dei dodici che entro pochi giorni saranno attivati nell'area vasta per arrivare a 20mila somministrazioni al giorno



Duecentocinquanta dosi di Moderna per altrettanti caregivers di persone fragili. E' il debutto del secondo centro vaccinale pratese allestito al Pellegrinaio Nuovo in piazza dell'Ospedale, il primo dei 12 hub aggiuntivi che l'Asl Toscana centro aprirà da qui alla fine del mese per arrivare al traguardo delle 20mila somministrazioni al giorno tra prime e seconde dosi. Già entro la prossima settimana si arriverà a 15mila. Tra i caregivers di oggi c'è Aurora, 21 anni, studentessa di ingegneria, che per proteggere il fratello Niccolò, fragile di 15 anni, si è vaccinata insieme a mamma e papà. "Ci è toccato Moderna ma sarebbe andata bene qualsiasi marca di vaccino. L'importante è essere protetti, per noi stessi, per Niccolò e per gli altri".



Tra gli appuntamenti di oggi c'è anche Gabriella Ardissone, la 65enne caregiver della madre 91enne che una settimana fa aveva lanciato un appello alla vaccinazione attraverso Notizie di Prato (leggi) . "Ce l'abbiamo fatta, sono contenta per me e per quelli che si trovano nelle mie condizioni. Il posto è bello e sono stati gentilissimi".

Il nuovo centro vaccinale sarà aperto dalle 8 alle 22 sette giorni su sette per raggiungere le 1.080 somministrazioni al giorno. Le postazioni saranno sei e il personale sarà a cura delle associazioni di volontariato Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza, affiancato per i primi tempi da quello dell'Asl.

"Le associazioni - spiega Andrea Gori della Misericordia - saranno impegnate con tre persone all'accettazione e altrettante in fase di registrazione, sei operatori sanitari e un medico. In questa pandemia siamo impegnati con attività che normalmente non sono nel nostro dna, come i tamponi e i vaccini, ma lo abbiamo fatto per rispondere ancora di più ai bisogni della cittadinanza".



Punti deboli della struttura sono la logistica e i parcheggi: "Questo era un posto "pronti-via" e va quindi benissimo perchè l'unica cosa che non possono tollerare - spiega il sindaco Matteo Biffoni - è che i vaccini restino nei frigoriferi. Qualche problema di logistica c'è ma alla fine sono pochi minuti a piedi da piazzale Ebensee e poi speriamo di aprire presto il parcheggio nuovo su via Cavour. Poi ci sono i parcheggi gratuiti in via Colombo. Dare la sosta gratis a Ebensee è complicato e alla fine il costo è minimo, 1,50 per tutto il giorno, 50 centesimi per il pomeriggio".

Per garantire continuità a questo e a tutti i centri vaccinali toscani, è fondamentale avere certezze sulle dosi disponibili. Il governo sembra aver dato ampie rassicurazioni. "Proprio ieri - spiega la consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, in rappresentanza della Regione - il generale Figliuolo ha informato il presidente Giani che dalla prossima settimana avremo forniture continue e regolari".

La copertura è altissima per gli over 80 che a Prato è al 97%, ma c'è ancora da lavorare sugli over 70, vaccinati al 66% e da far spiccare il volo a chi ha più di 60 anni di cui al momento è coperto solo il 13%.

