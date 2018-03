22.03.2018 h 13:09 commenti

Duecento studenti pratesi a scuola di pronto soccorso con i formatori della Misericordia

Verrà insegnato ai ragazzi e alle ragazze come comportarsi in caso di incidente o malore. Sabato protagonisti gli studenti dei licei Livi e Copernico

Gli studenti degli istituti superiori a scuola di pronto intervento. Arriva anche a Prato il progetto Asso, acronimo di "A Scuola di SOccorso", l’iniziativa promossa da Federazione regionale delle Misericordie e Ufficio scolastico della Toscana per insegnare ai ragazzi e alle ragazze come comportarsi in caso di incidente o malore.



Questo sabato, 24 marzo, i formatori della Misericordia saranno al liceo Livi e al Copernico per tenere una serie di lezioni dedicate al pronto soccorso. Culmine del corso, della durata di cinque ore, sarà una formazione all’uso del defibrillatore semiautomatico. Al termine della mattinata gli studenti conseguiranno la qualifica di "esecutore" di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).

Al Livi parteciperanno cinquanta studenti guidati da sei formatori, al Copernico saranno presenti diciotto formatori per centocinquanta ragazzi e ragazze. Il corso è curato e condotto dal coordinamento delle Misericordie dell’area pratese, formato dalle Misericordie di Prato, Poggio a Caiano, Carmignano e Comeana, sotto la supervisione del delegato zonale Simone Muratori.

"Conoscere le tecniche base su come comportarsi in caso di infortunio o incidente può salvare una vita – dice il proposto dell’Arciconfraternita di Prato Gianluca Mannelli – per questo motivo ci è sembrato importante andare nelle scuole a insegnare l’utilizzo del defibrillatore, strumento fondamentale per la sicurezza. Questa iniziativa conferma il nostro secolare impegno a favore delle comunità verso le quali prestiamo servizio e ci dà la possibilità di far avvicinare i giovani al mondo del volontariato".