Duecento studenti dei licei Copernico e Livi stamani, 24 marzo, hanno frequentato la scuola di pronto intervento per imparare le principali tecniche di soccorso e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. A salire in cattedra un gruppo di insegnanti speciali, i soccorritori della Misericordia che ha aderito al progetto «A Scuola di SOccorso» (Asso), promosso dalla Federazione nazionale delle Misericordie e dall'Ufficio scolastico della Toscana per fornire ai giovani conoscenze di base su come comportarsi di fronte a situazioni critiche come malori o incidenti. «Dopo una prima parte teorica abbiamo diviso i ragazzi in piccoli gruppi e abbiamo insegnato loro come utilizzare nella pratica il defibrillatore semiautomatico, un importante strumento salvavita - ha spiegato Simone Muratori, delegato zonale delle Misericordie dell'area pratese -. Obiettivo del corso, che replicheremo anche in altri istituti superiori della provincia di Prato, è quindi quello di fornire un valido strumento di supporto alle giovani generazioni e insegnare loro a reagire in situazioni di pericolo. Allo stesso tempo vogliamo sensibilizzare il maggior numero di utenti sulla necessità di una formazione adeguata ed opportuna al primo soccorso, ossia a quelle azioni che possono aiutare le persone in difficoltà, in attesa dell'arrivo di personale specializzato».