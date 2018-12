15.12.2018 h 14:47 commenti

Duecento persone alla serata di ‘Cambiare Prato si può’, tutto pronto per la campagna elettorale

Tradizionale scambio di auguri ieri sera al Wall Art. Tra gli invitati il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Gianni Cenni insieme al senatore La Pietra e al consigliere comunale Berselli. Iniziativa organizzata da "Cambiare Prato si può" di Belgiorno

Duecento persone all'apericena organizzata al Wall Arti ieri, venerdì 14 dicembre, da "Cambiare Prato si può", costola di Fratelli d'Italia. Occasione per scambiarsi gli auguri di Natale ma anche per gettare le basi della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di primavera 2019. Eletti, iscritti, simpatizzanti hanno preso parte all'appuntamento. A fare gli onori di casa l’organizzatore Claudio Belgiorno di ‘Cambiare Prato si può’. Tra gli invitati, il coordinatore provinciale di FdI Gianni Cenni.Presenti anche il senatore Patrizio La Pietra, il consigliere comunale Emanuele Berselli ed una delegazione di Fratelli d'Italia proveniente da Pistoia. Diversi i temi toccati nel corso della serata e che saranno sviluppati e approfonditi durante la campagna elettorale. Grande l'entusiasmo in sala, forte la partecipazione anche rispetto alla nuova stagione che sta per aprirsi.