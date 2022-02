09.02.2022 h 15:12 commenti

Due terzi degli arrestati a Prato nel corso del 2021 erano di nazionalità straniera

Il prefetto Adriana Cogode in audizione al Parlamento su richiesta dell'onorevole Silli. Anche per le denunce la percentuale di stranieri è sopra il 50%. Il punto sulle domande di soggiorno con l'incognita di 15mila cinesi non censiti

Nel 2021 nella provincia di Prato il 59% dei denunciati e il 68% degli arrestati sono di origine straniera. Una percezione comune sul territorio che ora trova certezza nei numeri diffusi dalla prefetta di Prato Adriana Cogode nel corso dell'audizione alla commissione bicamerale che si è svolta ieri sera, 8 febbraio, in merito all'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen. Un'audizione richiesta dall'onorevole pratese, Giorgio Silli di Coraggio Italia, membro della commissione.

Vediamo i numeri assoluti registrati dalla Prefettura negli ultimi due anni sul fronte dei reati e di chi li ha commessi. Nel 2021 sono state denunciate in stato di libertà 2.949 persone. Di queste ben 1.738 sono straniere (il 59%) e in particolare 1.497 extracomunitarie. Il peso degli stranieri sul dato degli arrestati aumenta. Nel 2021 sono finite in manette 403 persone di cui 277 straniere e di queste la quasi totalità, 252, sono extracomunitarie. Il 2020 è simile ma con numeri più alti. Gli arrestati sono stati 3.162 di cui 1.892 stranieri tra cui 1.640 extracomunitari. La percentuale del peso straniero sul totale è uguale al 2021, il 59%. Sul fronte degli arresti invece nel 2020 è stata più alta. Su 438 arrestati il 73% è straniero, pari a 334 persone di cui 307 extracomunitari. Si tratta soprattutto di reati di piccolo e medio spaccio, furti, rapine e danneggiamenti.

Seconda la prefetta, che ha fornito anche un quadro generale sulla forte presenza straniera in città e in provincia, la situazione "non è emergenziale ma richiede la necessità di un alto livello di attenzione e di prevenzione per non consentire che fenomeni di radicamento di illegalità. Prato è una città-provincia perchè il territorio provinciale è molto piccolo. Quindi il dato sulla criminalità non si spalma e resta concentrato. Abbiamo problemi da grandi città con un apparato istituzionale e delle forze dell'ordine parametrato sulle piccole realtà. Quindi lo sforzo e il coordinamento tra enti sono massimi".

In città l'indice di criminalità, dato dal rapporto tra il numero dei reati ogni mille abitanti, aggiornato all'11 gennaio 2022, registra un lieve aumento rispetto al 2020: il 48.01 del 2021 contro il 47.16 del 2020. In provincia invece migliora: dal 43,21 del 2020 al 42,41 del 2021. Secondo la prefetta non siamo davanti a una recrudescenza del numero dei reati ma sarà importante valutare il prossimo semestre per capire se la "situazione sia davvero allarmistica oppure no".

Un altro dato interessante riguarda il numero dei cinesi non censiti, ossia - per dirla con le parole di Cogode - "di cui non si sa nulla": sono 15mila. "Arrivano in Italia e a Prato con visto turistico dalla Cina - spiega la prefetta - ma alla scadenza restano qui alimentando fenomeni di sfruttamento del lavoro o dandosi ad attività illecite".

Nel 2021 sono state presentate 23.588 istanze di permesso di soggiorno. Le domande di cittadinanza sono 350 e riguardano soprattutto albanesi, marocchini e nigeriani mentre tra i cinesi "questa volontà è quasi inesistente". Infatti nel 2021 è stata presentata una sola domanda. I ricongiungimenti familiari sono stati 180 mentre le istanze di emersione sono state 1.650 di cui 582 per cinesi. Si tratta soprattutto di lavoro domestico e in 43 casi agricolo. I provvedimenti di espulsione emessi dalla prefettura sono stati 245 di cui 144 riguardano cinesi.

Uno sguardo anche all'accoglienza. Sul territorio provinciale ci sono 14 Cie per un totale di 286 posti e 16 strutture ex Sprar per 80 posti, ora occupati soprattutto da afghani. "E' un sistema che funziona bene. - ha detto la dottoressa Cogode - Ci sono stati dei momenti di tensione nei Cie che abbiamo sedato immediatamente con diffide e adottando due revoche".

LE REAZIONI - L'onorevole Giorgio Silli ha sottolineato l'importanza di questa audizione: "Sono felice perchè ora i dati forniti dal prefetto che hanno spiegato bene il fenomeno migratorio in città, andranno sulle scrivanie dei mie colleghi, deputati e senatori, che così si metteranno a disposizione per dare una mano a questo territorio straordinario che merita attenzione".

"Sono numeri da brividi - dicono il segretario della Lega di Prato, Marco Curcio, e la vice-segretaria, Francesca Storai -: una situazione che sta sfuggendo di mano. Insostenibile soprattutto in un territorio piccolo come quello di Prato e Provncia. I dati resi noti non possono essere tacciati né di populismo, né di razzismo". Mentre la consigliera indipendente Patrizia Ovattoni aggiunge: "La sinistra ha sempre negato un legame tra immigrazione e delinquenza sebbene numeri e dati di fatto confermano tutto l'opposto - afferma - . I risultati delle scellerate politiche delle porte aperte a tutti i costi poi producono numeri alquanto preoccupanti come questi". - L'onorevoleha sottolineato l'importanza di questa audizione: "Sono felice perchè ora i dati forniti dal prefetto che hanno spiegato bene il fenomeno migratorio in città, andranno sulle scrivanie dei mie colleghi, deputati e senatori, che così si metteranno a disposizione per dare una mano a questo territorio straordinario che merita attenzione".

(e.b.)